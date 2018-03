La seconda vita calcistica di Sandro. Potrebbe essere ripartita da Benevento la carriera del centrocampista brasiliano che ha fatto capire subito di non essere arrivato in Italia per svernare e, nonostante non riuscirà a salvare la squadra sannita, sta facendo bella figura. Con le sue prestazioni Sandro ha dimostrato di non essere un "ex calciatore" e non mancano le squadre che vorrebbero prenderlo dalla prossima estate, anche dalla stessa Serie A. Il bilancio nel nostro campionato è di 6 presenze e un goal, segnato il 18 febbraio nella vittoria per 3-2 contro il Crotone.

La squadra più decisa sembra essere la Sampdoria che, secondo quanto riportato da Tuttosport, vorrebbe assicurarselo nella prossima stagione a parametro zero. Il cartellino di Sandro non è di proprietà del Benevento ma dell'Antalyaspor, che a gennaio lo ha prestato gratuitamente al club campano, e andrà in scadenza il 30 giugno di quest'anno. Il brasiliano dal giorno successivo potrebbe accordarsi con la squadra che ritiene migliore per sé e il club blucerchiato vorrebbe incrementare la batteria di centrocampisti con un uomo di fisico e di esperienza come l'ex Tottenham.

Torreira verso il Napoli. Ferrero: Andrà dove vorrà

Intanto sembrano sempre più concrete le informino che parlano di una possibile partenza di Lucas Torreira, pezzo pregiato del centrocampo della Sampdoria, per Napoli al termine della stagione. Il centrocampista uruguagio ha una clausola di 30 milioni di euro e una volta esercitata questa opzione, il club ligure non potrà più intervenire. A far capire che il mediano non sarà più sotto la Lanterna il prossimo anno è lo stesso presidente del Doria Massimo Ferrero che, in un'intervista rilasciata qualche giorno fa, ha dichiarato: "Torreira andrà dove vorrà Anche questa è una cosa da sistemare".