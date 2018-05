Quella contro il Chievo sarà l'ultima partita di Roberto De Zerbi con il Benevento. Nella prossima stagione l'ex centrocampista non sarà più l'allenatore dei giallorossi, retrocessi in Serie B. Il giovane tecnico non è riuscire a conquistare la salvezza con una squadra che comunque dopo il suo arrivo ha cambiato marcia conquistando i primi punti in classifica e togliendosi diverse soddisfazioni come quella di vincere a San Siro contro il Milan. La situazione però era ormai già compromessa per un Benevento che ha pagato l'inizio di campionato assai deludente, con gli innesti del mercato invernale che non sono bastati.

Perché De Zerbi lascerà il Benevento

Approdato a Benevento per sostituire Baroni a fine ottobre, De Zerbi oltre a conquistare il primo punto con "le streghe" nell'incredibile sfida d'andata contro il Milan grazie al pareggio segnato dal portiere Brignoli, ha messo in cascina un totale di 21 lunghezze. Nonostante tutto i giallorossi sono rimasti inchiodati sul fondo della classifica, condannati alla B. Ecco allora che De Zerbi ha deciso di lasciare: "Secondo me non si può ripartire dallo stesso allenatore dopo una retrocessione. Non so se quella che ho preso sia la decisione giusta, ma l’ho presa in buona fede e l’ho comunicata alla società circa un mese fa dopo la partita contro il Cagliari"

Il Benevento non avrebbe potuto fare di più, parola di De Zerbi

De Zerbi è soddisfatto della sua esperienza a Benevento, consapevole che sotto la sua gestione la squadra non avrebbe potuto fare di più: "Qui ho trovato persone con le quali mi sono trovato bene, ma ho dovuto fare un discorso di testa, anche se i rapporti resteranno e diventeranno ancora migliori. Quando sono arrivato qui, sapevo che a causa del mio passato al Foggia erano in molti a non vedermi di buon occhio, ma sono stato trattato molto bene. E’ stato emozionante domenica scorsa vedere i tifosi riconoscere alla squadra gli sforzi fatti nel corso del campionato. Io speravo in una salvezza quando sono arrivato, ma dallo staff tecnico, ai giocatori e alla società, nessuno poteva dare di più".

Quale sarà il futuro del Benevento e di De Zerbi sul mercato

E adesso cosa accadrà sulla panchina del Benevento. Secondo quanto riportato da Sky nella prossima stagione, il nome più gettonato per la panchina è quello di Drago favorito rispetto a Juric. Per De Zerbi invece potrebbero riaprirsi le porte della Serie A visto che Chievo e Sassuolo sono molto interessate alle sue prestazioni. Il tecnico non si sbilancia: "Non so ancora cosa farò, non ho mai pensato di usare il Benevento come un trampolino di lancio. Adesso pensiamo alla gara con il Chievo, proveremo a chiudere il girone di ritorno con 20 punti in cascina”.