Alcune annate nascono storte e si rivelano essere degli enigmi. E nonostante tutti i tentativi, dal cambio di allenatore agli investimenti sul mercato di riparazione, finiscono peggio. Quando ciò accade a squadre che hanno come obiettivo la salvezza è quasi inevitabile che il finale già scritto, cioè la retrocessione, diventi realtà. E così, in questa cornice, ecco quali sono le peggiori squadre d’Europa di questa stagione, tenendo conto dei punti conquistati da tutte le compagini nei cinque campionati più prestigiosi del Vecchio Continente (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1) quando ancora in Italia, Spagna e Francia manca da disputare l’ultima giornata.

Tre squadre ancora in lotta per evitare il titolo di peggior squadra d’Europa 2017/2018

Tra sabato e domenica infatti ci saranno ben 3 squadre che, seppur già da tempo retrocesse nei rispettivi campionati, giocheranno per evitare la palma di peggiore squadra d’Europa della stagione 2017/2018. Le prime due compagini impegnate in questo ‘triello’ in cui in palio c’è solo l’onore saranno le due spagnole Malaga e Las Palmas. Entrambe infatti scenderanno in campo in casa sabato alle 18:30 per l’ultima giornata di Liga rispettivamente contro Getafe e Girona.

in foto: Le peggiori squadre dei top 5 campionati d’Europa per numero di punti conquistati in stagione (fonte Transfermarkt)

Il Benevento ‘sfida’ le spagnole Malaga e Las Palmas

L’altro team che vuole evitare di chiudere la sua prima stagione nella massima serie con il poco allettante titolo di peggior squadra d’Europa della stagione è l’italiana Benevento. Il fanalino di coda della Serie A saluterà il massimo campionato domenica alle 18 in casa del Chievo prima di far ritorno dopo una sola stagione tra i cadetti. Al momento i punti conquistati in 37 gare sono 20 per il Malaga (0,54 punti a partita), 21 per il Benevento (0,57 per match) e 22 per il Las Palmas (0,59 per incontro).

Già ‘salve’ le retrocesse Colonia, Verona e Metz

Retrocessa ma già ‘salva’ per quel che riguarda il titolo di peggior squadra d’Europa il Colonia, ultima in Germania, che nei 34 match stagionali di Bundesliga ha collezionato 22 punti con una media punti a partita che si attesta però a quota 0,65, quindi inarrivabile per Malaga e Benevento che devono ancora completare il proprio campionato a differenza dei teutonici. Nessun rischio anche per il Verona che con i suoi 25 punti conquistati nelle 37 gare di Serie A ha già acquisito la certezza matematica di aver evitato di essere la cenerentola dei top 5 campionati d’Europa nella stagione 2017/2018. Già ‘salvo’ anche il fanalino di coda della Ligue 1 Metz che nei 37 appuntamenti stagionali del massimo campionato francese ha raccolto 26 punti, facendo fin qui addirittura meglio del Verona che comunque andrà a finire terminerà la sua Serie A in penultima posizione.