Il sogno di molti giocatori è quello di vestire la maglia di una grande squadra. E' così anche per Mattia Perin che, dopo aver avuto la fortuna e l'onore di indossare la gloriosa casacca del Genoa, potrebbe a fine stagione fare il grande salto e trasferirsi alla Juventus. Ad alimentare queste ultime indiscrezioni di calciomercato, sull'asse Genova-Torino, sono state proprio le parole dell'attuale portiere del Grifone di fronte all'eventualità di occupare quello che è oggi il ruolo di Wojciech Szczęsny: portiere destinato alla maglia da titolare, per il più che probabile addio di Gigi Buffon.

"La Juventus è un top club mondiale, chiunque vorrebbe giocare lì – ha dichiarato Mattia Perin ai microfoni di Premium – Adesso però non penso al mercato, penso alla salvezza con il Genoa. Difficoltà a giocare con un altro portiere forte? Nessuna". Nonostante i due gravi infortuni alle spalle, che gli hanno condizionato non poco la carriera, il 25enne di Latina è dunque intenzionato a giocarsi l'eventuale chance bianconera.

Il rapporto con Buffon.

Se non è una candidatura per la prossima stagione, poco ci manca: "Gli infortuni qualcosa ti tolgono, ma ti aiutano anche a crescere – ha continuato Perin – Ora sono un uomo più maturo e ho imparato a prendermi più cura del mio corpo. Buffon? E' un campionissimo e un amico, in Nazionale mi ha sempre dato tanti consigli. Io il suo erede in Nazionale? In Italia ci sono tanti portieri bravi. Io devo crescere".

Accostato anche ad altre grandi squadre, Mattia Perin è atteso proprio dalla trasferta all'Allianz Stadium. Per la sfida di Torino, però, mancherà proprio Buffon: "E' punto di riferimento della nostra generazione – ha dichiarato il rossoblu a "Tuttosport" – Parliamo del più forte portiere del mondo per tanti anni e probabilmente il più forte portiere della storia del calcio. Quello che ha fatto Buffon lo hanno fatto in pochi, probabilmente nessuno".

Le altre trattative della Juventus.

Oltre a pensare al futuro della propria porta, Marotta e Paratici stanno ovviamente valutando anche altri giocatori per i tre reparti di Massimiliano Allegri. Per la difesa, dove la vecchia signora è pronta a rinnovare con Barzagli e a dare il benvenuto (nel prossimo giugno) a Caldara, rimangono caldi i nomi di Matteo Darmian e Santiago Arias Naranjo: difensore classe 1992 del PSV Eindhoven, scelto per prendere il posto di Lichtsteiner che in estate saluterà Vinovo.

A centrocampo, invece, rimane in piedi il discorso Emre Can (sul quale c'è però in pressing la concorrenza) e l'interesse per il cagliaritano Barella e per il mediano dell'Atalanta Cristante. In avanti la Juve è al completo, anche se l'idea di portare a Torino il nordcoreano Han Kwang-Song è intrigante. Il problema è il prezzo. Giulini, presidente del Cagliari, ha già fatto sapere di volere 20 milioni di euro per il suo attaccante.