Pjanic, Benatia e Szczesny, sono stati i 3 calciatori decisivi della sfida tra la Juventus e la Roma. Già, proprio i 3 giallorossi, sono stati protagonisti di una gran prova in bianconero che ha permesso alla squadra di Allegri di portare a casa 3 punti pesantissimi. Non c'è 3 senza 4, ed ecco allora che la Vecchia Signora, sta pensando di piazzare un nuovo colpo di calciomercato pescando in casa Roma. Dopo le voci della scorsa estate la coppia mercato Marotta-Paratici è tornata a seguire con interesse Kevin Strootman.

Strootman torna nelle notizie di calciomercato della Juventus.

Già nell'ultima sessione estiva, la Juventus ha bussato alla porta della Roma per l'olandese che ha caratteristiche gradite ai bianconeri. Questi ultimi infatti sono alla ricerca di un calciatore dalla fisicità importante, capace di garantire quantità al reparto. Ecco allora che l'ex Psv classe 1990 potrebbe tornare un nome caldo per il calderone degli obiettivi della Vecchia Signora.

Le cifre e la clausola rescissoria del possibile affare Strootman.

Strootman ripresosi alla grande dopo i due infortuni al ginocchio ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Una cifra importante, ma alla portata della Juventus che come confermato da Sky Sport segue da vicino il giocatore. Appuntamento dunque a giugno, con Strootman che dal canto suo potrebbe essere intrigato da un cambio di maglia soprattutto nel caso di risultati non positivi da parte dei giallorossi. La Juve potrebbe garantirgli anche un ingaggio superiore ai 3.2 percepiti attualmente.

Le trattative di mercato della Juventus per il centrocampo.

Il nome di Strootman non è certamente l'unico possibile obiettivo per la Juventus sul calciomercato. non è un mistero il fatto che i bianconeri siano alla ricerca di un centrocampista di livello per completare il reparto. Il sogno è rappresentato da Milinkovic-Savic per il quale la Lazio chiede cifre esagerate. Stretta finale invece per Emre Can che, in scadenza con il Liverpool, già da mesi ha contatti con i bianconeri e potrebbe decidere presto di sposare la causa della Vecchia Signora con buona pace del Liverpool