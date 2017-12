In Cina non sembrano essersi rassegnati all'idea di non riuscire a strappare il sì di Mario Mandzukic. L'attaccante croato è finito al centro di una nuova offensiva di mercato dell'Hebei Fortune, il club che già nei mesi scorsi ha provato ad acquistarlo con la Juventus. Questa volta però le cifre sono da capogiro, con la possibilità di un contratto da 15 milioni di euro a stagione per il 31enne che ancora una volta ha risposto con un "no, grazie", intenzionato a restare in bianconero.

Juventus, ultime notizie di calciomercato su Mandzukic.

Il centravanti, sempre più idolo della curva per il suo atteggiamento in campo, la sua grinta e duttilità, è un obiettivo concreto dell'Hebei Fortune. Dopo le offensive di mercato del passato la società che può contare in panchina su Manuel Pellegrini e sugli ex "italiani" Lavezzi e Gervinho, ha deciso di fare sul serio mettendo sul piatto un contratto ricchissimo per il nazionale croato

L'offerta dell'Hebei Fortune per Mandzukic, ingaggio da record.

Offerta di contratto biennale per il bomber con ingaggio superlativo. 15 milioni di euro a stagione per Mandzukic che attualmente alla Juve ne guadagna 3.5. Non sono bastati però gli 11.5 milioni in più per far cambiare idea al classe 1986 che ha ribadito la sua volontà di non lasciare la Juventus, onorando il contratto fino al 2020, con la speranza di mettere in bacheca altri titoli e presentarsi nel migliore dei modi ai Mondiali 2018.

Mandzukic pupillo di Allegri e idolo dei tifosi.

Un rifiuto che renderà ancora più solido il feeling tra il giocatore e la curva bianconera che recentemente gli ha dedicato anche una coreografia per celebrarne il piglio da guerriero in campo. Allegri dal canto suo considera il croato uno dei perni della squadra: basti pensare che nell'ultima sfida contro la Roma ha deciso di puntare su di lui nonostante i 13 punti di sutura al polpaccio invece che su Dybala. Scelta rivelatasi vincente.