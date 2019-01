Si torna a parlare del futuro di Ivan Perisic. L'esterno offensivo croato, autore fin qui di una stagione non proprio positiva, potrebbe lasciare l'Inter nel mercato invernale o , al più tardi, nella parentesi estiva. Il calciatore vicecampione del mondo in Russia è sul taccuino di Manchester United e Atletico Madrid e, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la società nerazzurra sarebbe pronta a privarsene già in questa finestra di trasferimenti: il prezzo sarebbe fissato intorno ai 40 milioni di euro e permetterebbe di realizzare una notevole plusvalenza se si pensa che il cartellino nel 2015 costò circa 18 milioni.

L'interesse dei Red Devils è ormai noto ed è stato confermato anche dallo stesso giocatore che, però, si è lasciato convincere da Luciano Spalletti a continuare la sua avventura in nerazzurro: adesso, però, la sua parentesi a Milano sembra essere giunta al capolinea e le prestazioni in campo ne sono la testimonianza. Con il Manchester United c'è in ballo anche la trattativa che potrebbe riportare in Italia Matteo Darmian, terzino che può giocare su entrambe le fasce e calciatore molto gradito al tecnico dell'Inter. Arrivare a Anthony Martial tramite Perisic sembra molto più difficile, visto che dopo l'arrivo di Solskjaer il francese potrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno.

L'interesse dell'Atletico Madrid

Oltre al club inglese ci sarebbe anche l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone su Perisic. I colchoneros starebbero pensando al croato per rinforzare la batteria di esterni e il suo nome è uno di quelli che stuzzica di più il Cholo. Una possibile partenza di Ivan Perisic potrebbe anche non portare alla sostituzione imminente da parte della dirigenza nerazzurra in questo mercato di gennaio: l'Inter sta lavorando per portare a Milano Federico Chiesa, per il quale la Fiorentina non chiederà una cifra inferiore a 70 milioni in estate. Si tratta di un sogno di Marotta e sembra che la società interista stia lavorando concretamente su questa pista.