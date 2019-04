La storia tra Manchester United e Alexis Sanchez è al capolinea. In quasi un anno e mezzo il cileno non è riuscito a far vedere ai tifosi dei Red Devils come accaduto con Barcellona e all'Arsenal e potrebbe decidere di rilanciarsi dove ha iniziato il suo percorso nel calcio europeo: secondo il tabloid inglese The Independent, l'Inter starebbe prendendo informazioni sul Niño Maravilla, visto che l'ex Udinese è fra i giocatori che a fine stagione potrebbero lasciare l'Old Trafford, ma un grosso ostacolo per mettere sul tavolo la trattativa è l'ingaggio da circa 30 milioni di euro lordi a stagione che fin qui ha frenato qualsiasi pretendente, Paris Saint-Germain compreso.

Se il 30enne jolly offensivo dovesse accettare di ridursi gli emolumenti, l'Inter sarebbe pronta ad accoglierlo a Milano, dato che è sempre stato tra i sogni impossibili delle scorse stagioni. Un altro uomo che piacerebbe a Marotta per l'esperienza è Antonio Valencia, che va in scadenza a giugno ma 33enne esterno ecuadoriano sarebbe più incline ad accettare un'offerta dalla Major League Soccer.

in foto: La scheda di Alexis Sanchez. (transfermarkt.it)

75 mila £ a match: col City un solo tocco di palla

La cifra dell'ingaggio di Alexis Sanchez è certamente un ostacolo per l'Inter è le 75 mila sterline a gara che l'attaccante cileno percepisce sembrano davvero far parte di un mondo a cui il club nerazzurro ancora non appartiene. Nel contratto dell’ex calciatore di Udinese e Barcellona c'è una speciale clausola che gli garantisce un gettone da per ogni presenza, comprese quelle da subentrato: così come accaduto nel derby di Manchester, il Niño Maravilla è entrato in campo al minuto 83’ nel tentativo di rimontare lo svantaggio e ha toccato il pallone solo una volta. Un tocco che vale 75 mila sterline.