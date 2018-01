I tempi per un ritorno in patria di Gabigol sembrano essere davvero maturi. Scaricato dal Benfica, squadra in cui ha militato in prestito senza successo da inizio stagione, il centravanti brasiliano si è potuto mettere alla ricerca di un'altra squadra per una nuova soluzione a titolo temporaneo. Ecco allora che l'Inter sta trattando con il Santos, ovvero il club da cui i nerazzurri hanno acquistato il classe 1996, per un possibile ritorno in prestito del ragazzo.

Inter, nelle ultime di mercato il prestito di Gabigol al Santos.

Il club brasiliano vuole il ritorno in patria del suo ex pupillo nel tentativo di rigenerarlo. Gabigol infatti, ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera, proprio con la maglia dei bianconeri, deludendo le aspettative poi sia in nerazzurro che al Benfica. L'Inter ha aperto alla possibilità del prestito del classe 1996 che non rientra nei piani di Spalletti, al Santos, con la possibilità di permettergli di ritrovare continuità e prestazioni, e magari in futuro tornare a puntare su un giocatore ritrovato.

Le cifre della trattativa Gabigol.

Secondo quanto riportato da FcInter1908.it, l'Inter ha aperto al prestito di Gabigol al Santos. La richiesta però è che i brasiliani paghino una parte dello stipendio della punta (che percepisce uno stipendio lordo di circa 3 milioni), per poter formalizzare il prestito per un anno e mezzo. Dunque l'Inter vuole 1.5 milioni di euro, e il Santos sembra disposto ad assecondare le richieste: i brasiliani starebbero solo aspettando il rientro di alcuni crediti, per pagare i nerazzurri e chiudere la trattativa.

Inter-Santos, divergenze sulle modalità di pagamento per Gabigol.

L'unica divergenza tra le parti e sulla modalità del pagamento: i brasiliani chiedono di pagare l'importo in 3 rate da 500mila euro, mentre l'Inter vorrebbe l'intera somma in un unico pagamento. Nei prossimi giorni anche questo ostacolo potrebbe essere superato.