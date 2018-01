Geoffrey Kondogbia in Spagna ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Il centrocampista francese dopo le opache stagioni in nerazzurro, sta sfoderando buone prestazioni con la maglia del Valencia, il club che ha deciso di puntare su di lui nella scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul calciatore classe 1993 è piombato lo scatenato Guangzhou di Fabio Cannavaro: il club cinese vuole provare ad acquistare il francese, con un'operazione che farebbe inevitabilmente sorridere anche le casse nerazzurre.

Le ultime notizie di calciomercato su Kondogbia nel mirino del Guangzhou.

Il club cinese è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo la massiccia offensiva per Nainggolan, Cannavaro per il suo centrocampo vorrebbe anche il centrocampista francese. Quest'ultimo nella scorsa estate si è trasferito al Valencia con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto a favore degli spagnoli fissato sui 25 milioni di euro. Un affare rivelatosi positivo per la formazione spagnola alla luce delle ottime prestazioni dell'ex Monaco letteralmente rigenerato

Perché la cessione di Kondogbia al Guangzhou farebbe comodo all'Inter.

L'Inter che non sembra più intenzionata a puntare sul calciatore pagato circa 40 milioni di euro complessivamente nel 2015 potrebbe giovare dal punto di vista economico di una cessione di Kondogbia in Cina. Già, perché in questo modo la società del capoluogo lombardo, incasserebbe oltre ai 25 milioni di euro del riscatto fissato con il Valencia, anche il 25% dell'eventuale rivendita.

Il Valencia non vuole privarsi di Kondogbia.

Secondo quanto riportato da Superdeporte, il Guangzhou e l'Inter sono destinate nell'immediato a rimanere a bocca asciutta. Il Valencia infatti non ha intenzione per ora di privarsi di Kondogbia, aspettando dunque la fine della stagione per esercitarne il riscatto dai nerazzurri. Anche il centrocampista transalpino dal canto suo non vuole trasferirsi in Cina campionato meno competitivo della Liga.