L'Inter è una delle squadre più attive in questo gennaio 2018. La società nerazzurra sta cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per puntare ai primi quattro posti e al ritorno in Champions League.

Dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha, il club meneghino sta cercando un centrocampista e, se possibile, un'altra punta per rinforzare il reparto offensivo. Sono tanti i nomi che si fanno sia in entrate che in uscita, attenzione a Joao Mario, Brozovic ed Eder; quindi bisogna seguire con attenzione i movimenti di Sabatini e Ausilio nelle prossime ore.

Kovacic è il nome nuovo per il centrocampo.

La trattativa per Ramires sembra complicatissima e dalla Spagna c'è da registrare una voce che riguarda Mateo Kovacic. Il croato, dopo il lungo infortunio, sta faticando a ritrovare spazio e nella gara di Copa del Rey con il Leganes non ha brillato: il Real potrebbe decidere di mandarlo in prestito per 6 mesi per farlo giocare con più continuità e riportarlo a casa dopo il Mondiale ma le possibilità sembrano remote.

Sturridge per rinforzare l'attacco.

Nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza il nome di Daniel Sturridge all'Inter: l'attaccante inglese, secondo quanto riporta calciomercato.com, avrebbe dato la sua approvazione alla trattativa ma i Reds pretendono una cifra pari a 40 milioni di euro per l'eventuale acquisto definitivo in estate e l'Inter non arriverà mai a quelle condizioni sia per l'età del giocatore (è un classe '89) che per la scadenza del contratto con il Liverpool (nel 2019 andrà via a parametro zero), oltre ai problemi fisici che degli ultimi mesi.

Rafinha all'Inter: il dettagli del trasferimento.

L'Inter ieri ha trovato l'accordo con il Barcellona per Rafinha: il centrocampista offensivo brasiliano nelle prossime ore sarà a Milano grazie alla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più tre di bonus. La volontà del brasiliano è stata fondamentale per indirizzare la trattativa e, nonostante il Barcellona fosse disposto a cederlo in prestito secco, quando si è deciso di inserire il diritto di riscatto, voluto dall'Inter, c'è stata uno scontro sulla cifra da fissare. Nella serata di ieri è arrivata la fumata bianca e dalla prossima settimana Rafinha sarà un calciatore nerazzurro.