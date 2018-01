Iniziato il mercato di riparazione di gennaio che si concluderà a fine mese, tutti si stanno muovendo per capire quale colpo assestare per rinforzarsi. Tra chi sta lavorando con tanto impegno c'è l'Inter reduce da un fine anno sotto tono, con due sconfitte in campionato e l'eliminazione in Coppa Italia. Una situazione che ha ridimensionato la situazione e le ambizioni attorno agli uomini di Spalletti che adesso desidera dal mercato alcune soluzioni alternative. Sabatini e Ausilio stanno vagliando le opzioni, in attesa di capire quanto Suning voglia davvero investire.

Spalletti attende Suning.

Il bisogno di fare cassa.

Qualcuno partirà e questo è certo nel momento in cui arrivasse uno dei nomi più chiacchierati di queste ore. Sul taccuino alla voce ‘uscite' ci sono sicuramente Joao Mario che ha deluso anche nelle ultime gare che ha disputato, fallendo la possibilità di convincere Spalletti. Non è l'uomo giusto per la trequarti, non serve in mediana perché le scelte sono altre, ha un mercato buono, visto che è pur sempre un campione d'Europa in carica.

Joao più Brozo: 20 milioni.

A questo si deve aggiungere che la partenza del portoghese lascerebbe libero un posto, oltre a ricevere un po' di milioni in cassa che male non fanno mai. Se a lui si aggiungesse anche Brozovic, altro giocatore poco costante, il gioco sarebbe fatto. L'Inter potrebbe raccogliere anche 15-20 milioni da reinvestire subito.

Le richieste e le speranze.

Pastore e l'ingaggio da 8 milioni.

In entrata il nome più caldo è quello di Pastore che ha già aperto all'Inter ma sarà durissima convincere il Psg a cedere l'argentino per gennaio. E' lui l'identikit perfetto da inserire sulla trequarti, capace di dare una mano all'attacco e in mediana, con ottime qualità da assistman ma anche con un ottimo fiuto sotto porta. Costa tanto, ha un ingaggio da 8 milioni, a Parigi non hanno motivo di svendere, il tutto si potrebbe concretizzare solamente a giugno.

in foto: Pastore, valutazione e caratteristiche tecniche

Mkhitaryan, l'idea di Spalletti

In alternativa, Spalletti ha già sussurrato all'orecchio di Sabatini l'altra chiave di mercato: Henrikh Mkhitaryan il 28enne armeno sarebbe perfetto per fare con lo United uno scambio di prestiti con Joao Mario. Mourinho non è convinto del portoghese, vorrebbe ovviamente Perisic, ma Mkhitaryian non è soddisfatto nel fare panchina a Manchester. Sul giocatore è forte il pressing anche del Dortmund che lo vorrebbe di nuovo in rosa.

in foto: Mkhitaryan, il rendimento al Manchester United

L'Inter tifa Coutinho per avere Deulofeu.

La pista Deulofeu appare attualmente la più complicata: l'ex Milan non ha spazio a Barcellona ma la concorrenza è spietata e in Catalogna hanno voglia di monetizzare pesante. Nessuno sconto, nessun arrivo temporaneo, nessun prestito. Se si dovesse concretizzare a gennaio, l'Inter dovrà formulare una proposta definitiva e tifare per l'arrivo in azulgrana dell'ex Coutinho.

Puntelli in difesa, Bastoni e Ramires.

Infine la difesa, altro reparto che ha bisogno di altra qualità. C'è Alessandro bastoni dall'Atalanta oramai in arrivo ad Appiano. E' giovane, di grandi speranze, ma è un giocatore tutto da scoprire, senza esperienza né minutaggio. Ottimo rincalzo, per una valida alternativa immediata si punta su Ramires che è in scuderia Suning ma in Cina, nelle fila dello Jiangsu. Il giocatore ha già detto di voler lasciare la Cina, l'Inter sarebbe meta gradita. Anche per Suning che non spenderebbe un cent e per Spalletti che fino a giugno avrebbe un rincalzo d'esperienza.