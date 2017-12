Leonardo Bonucci? No, Milan Skriniar. Sarebbe proprio l'interista l'obiettivo di gennaio per il Manchester City di Guardiola. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e la conferma dello stesso allenatore spagnolo ("Prenderemo un difensore centrale"), tutte le strade porterebbero dunque al difensore slovacco: arrivato all'Inter, nella scorsa estate, per 15 milioni di euro più il cartellino di Caprari.

Secondo quanto riportato dal "Daily Express", il club di Manchester sarebbe ora pronto a fiondarsi sul giocatore che ha sorpreso tutti in questa prima parte di stagione. Per quello che viene considerato uno dei migliori centrali d’Italia e d’Europa, il City vorrebbe presentare nelle prossime ore un'offerta irrinunciabile per convincere l'Inter a lasciar libero Skriniar già nel prossimo mese. Inter che, nel frattempo, pare aver già bloccato Stefan de Vrji.

La plusvalenza nerazzurra.

L'idea di dover fare a meno, dal girone di ritorno, di Milan Skriniar non fa ovviamente felice Luciano Spalletti: "Vedrete quante squadre saranno interessate a lui e questo mi fa paura – spiegò il tecnico nello scorso ottobre – Ho paura che i direttori vadano in giro e che tornino con offerte per lui". Seguito anche dal Barcellona e dal Real Madrid, l'ex difensore della Sampdoria è ormai un chiodo fisso per Pep Guardiola: disposto a far arrivare al club milanese una proposta talmente importante da garantire una plusvalenza da urlo.

Se Spalletti è preoccupato di perdere il suo difensore, dalla Cina non hanno invece chiuso la porta ad un'eventuale emissario del City. Dalle parti di Nanchino hanno fatto capire di volersi sedere interno ad un tavolo e valutare. Se l'offerta verrà ascoltata, non è detto che alla fine non possa anche essere accettata.