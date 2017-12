L'Inter si sta muovendo sul mercato. Le ultime opache prestazioni hanno fatto infuriare Luciano Spalletti e messo in discussione alcune certezze. Nessuno è al sicuro, e con gennaio alle porte ci potrebbe anche essere una piccola rivoluzione di mercato avvallata da Ausilio e Sabatini che potrebbero riuscire a gestire in low cost una finestra con qualche cambiamento importante in entrata e in uscita. Di certo qualcosa deve cambiare e con un occhio al Fair Play anche Suning sembra convinta della necessità di un intervento per implementare la rosa. Di certo non con Sebastian Giovinco, uno degli ultimi nomi di mercato ma che è stato tolto dalle trattative dal suo procuratore.

Niente Giovinco, resta in America.

Giovinco all'Inter? No, grazie. A dirlo è il procuratore della Formica Atomica, D'Amico che ha ribadito l'inesattezza delle voci secondo cui l'attaccante italiano rientrerebbe volentieri dall'America per giocare in Serie A: "All'Inter lo vedo male. Semplicemente perché non ci andrà: ha fatto una scelta professionale e di vita e non ha intenzione di cambiare".

Alla ricerca del trequartista perduto.

Dunque, un buco nell'acqua ancor prima che qualcosa si potesse muovere. Di certo, Giovinco corrispondeva all'identikit di giocatore che l'Inter cerca: d'esperienza, duttile tatticamente, bravo nell'inserimento tra le linee e soprattutto con un fiuto del gol che oggi manca ai nerazzurri. Eppure, non si farà nulla a gennaio e probabilmente nemmeno la prossima estate.

Cessioni e Fair Play.

Intanto il taccuino nerazzurro continua a pullulare di nomi più o meno importanti. Obiettivi sensibili che servono a capire le reali intenzioni di una dirigenza che può fare mercato ma solamente guardando al portafogli. Nessuna pazzia anche se potrebbe servire. Per questo sarà necessario anche cedere, come Joao Mario o Brozovic.

Pastore o Deulofeu nel mirino.

In entrata, il nome più caldo resta Javier Pastore, l'argentino triste del Psg che a Parigi non trova più grande spazio e che all'Inter avrebbe quel ruolo che al momento è vacante: da trequartista. Se non fosse possibile – anche se il giocatore ha aperto alla trattativa a gennaio – ci sarebbe un ex da Serie A, Deulofeu che l'anno passato ha giocato nel Milan e che a Barcellona non ha visibilità. Anche per lui, stesso discorso: un posto da esterno sarebbe garantito.