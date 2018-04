L'Inter vuole tornare in Champions League a tutti i costi e oltre a finire tra le prime quattro squadre in questo campionato vorrebbe cercare di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione su tutti i fronti: per questo motivo il direttore sportivo Piero Ausilio ha mosso i primi passi sul mercato per provare ad anticipare le dirette concorrenti. Da Vidal a Verdi, da De Vrij a Kovacic passando per la linea giovane (Barella e Cristante) sono circa dieci i giocatori nel mirino del club nerazzurro per la prossima stagione.

Tutto sul centrocampo: dagli esperti alla linea giovane

Gli uomini di spicco nel taccuino di Piero ausilio sono quelli di Arturo Vidal del Bayern Monaco e Kevin Strootman della Roma, uomini di qualità ed esperienza per rinforzare una mediana sotto diversi aspetti. Se il cileno è una pista un po' più percorribile visto il suo impiego non proprio totale con i bavaresi e il suo contratto in scadenza il prossimo anno, per quanto riguarda il centrocampista olandese è davvero impensabile che il club giallorosso preferisca prendere dei liquidi e rinforzare una contendente anche se la clausola di 45 milioni, che non è bassa, potrebbe riservare sorprese.

in foto: La scheda di Arturo Vidal. (transfermarkt.it)

Un'altra pedina seguita dai nerazzurri è Simone Verdi del Bologna: l'esterno ha rifiutato il trasferimento a Napoli a gennaio e potrebbe essere un uomo su cui l'Inter vorrà puntare per rinforzare la batteria degli esterni a disposizione di Spalletti. Il Bologna parte da una valutazione di 23 milioni e su di lui ci sono sempre il Napoli e la Roma, oltre a un paio di club stranieri.

Nome di spicco è quello di William Carvalho dello Sporting Lisbona che ha una clausola rescissoria tra i 40 e i 45 milioni da pagare entro la metà di giugno: l’Inter quest’anno lo ha fatto seguire ma la concorrenza sembra essere molto più agguerrita co Manchester City, West Ham e alcuni club cinesi molto agguerrita per il 26enne.

in foto: La scheda di William Carvalho. (wyscout.com)

Il club di Corso Vittorio vorrebbe cercare di inserire in rosa anche qualche giovane di prospettiva e dopo Milan Skriniar e Yan Karamoh gli obiettivi della prossima estate sono Bryan Cristante dell'Atalanta e Niccolò Barella del Cagliari: per il centrocampista della Dea ci vogliono 30-35 milioni mentre per il jolly sardo il presidente Giulini ne chiede 40. Infine c'è sempre il nome dell'ex nerazzurro Mateo Kovacic nei pensieri del club perché il centrocampista croato vorrebbe giocare in club che gli dia continuità e il Real Madrid: ci sarò, finalmente, questo ritorno a Milano?

in foto: La scheda di Bryan Cristante. (wyscout.com)

Quasi certi: Lautaro, de Vrij e Asamoah

Se finora abbiamo parlato di possibili arrivi, ci sono tre nomi che sembrano sulla strada di Milano già da qualche settimana: stiamo parlando di Lautaro Martinez, Stefan de Vrij e Asamoah Kwadwo. L'attaccante argentino è stato già acquistato dal Racing Club per una cifra intorno ai 25 milioni di euro e sbarcherà in Italia dalla prossima estate (Mondiale permettendo) mentre il difensore olandese dovrebbe arrivare a parametro zero dalla Lazio perché non ha accettato la proposta di rinnovo del club biancoceleste. Stesso discorso vale per l'eterno ghanese che arriverà a parametro zero dalla Juventus visto che i bianconeri non gli hanno proposto nessun rinnovo, almeno finora.