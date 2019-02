Luka Modric sarebbe pronto a rinnovare con il Real Madrid. Il sogno dell‘Inter della scorsa estate e obiettivo anche per la prossima sessione estiva avrebbe cambiato idea sulla possibilità di lasciare la capitale spagnola e sembra essere deciso restare in blancos fino al termine della carriera. Dopo la scorpacciata di premi dello scorso anno, prima la terza Champions League consecutiva con il Real Madrid e poi i riconoscimenti al Mondiale 2018 fino al Pallone d'Oro, avevano dato vigore alle voci di mercato e la volontà di Modric che sembrava essere quella di rompere con Florentino Perez ma a distanza di pochi mesi tutto sembra rientrato.

Il centrocampista croato, secondo quanto riportato da AS, potrebbe rinnovare con i merengues e lasciare l'Inter a bocca asciutta: Florentino Perez sarebbe pronto a offrire a Luka Modric un rinnovo per altre due stagioni, visto che il suo contratto scade a giugno del 2020.

in foto: La scheda di Luka Modric. (transfermarkt.it)

Il numero 10 del Real Madrid è legato fino al prossimo anno con la Casa Blanca ma sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo per altre due stagioni e stabilendosi a Madrid fino a quando avrà 36 anni. Un rinnovo di contratto che andrebbe a migliorare in maniera sostanziosa lo stipendio di Modric, con l'attuale Pallone d'Oro che diventerebbe il calciatore più pagato dell'intera rosa.

Si raffredda la pista Eriksen

Questo rinovo chiuderebbe la porta del Real a Christian Eriksen, che è nel mirino del club più titolato d'Europa da diverso tempo. Il centrocampista danese sarebbe il sostituto ideale di Modric, in caso di partenza del croato, ma in questo momento questo pista sembra raffreddarsi visto il possibile prolungamento del contratto dell'attuale numero 10. Inoltre, secondo quanto affermato da AS, il suo successore è già al Santiago Bernabéu: si tratta di Dani Ceballos.