L’Inter potrebbe piazzare un bel colpo di mercato negli ultimi giorni di gennaio. Il club nerazzurro sta trattando con il Southampton l’acquisto del difensore Cedric Soares, portoghese classe 1991, un giocatore di grande esperienza che con la nazionale ha vinto l’Europeo nel 2016 e che prenderebbe nello scacchiere dell’Inter il posto di Vrsaljko, che non sembra essersi ambientato e che soprattutto ha troppi problemi fisici.

Cedric Soares obiettivo di mercato dell’Inter

L’Inter è in corsa su tre fronti e sulla carta potrebbe giocare più di trenta partite fino alla fine maggio. Spalletti ha una rosa ampia, ma in difesa un esterno in più gli potrebbe servire. Vrsaljko ha disputato solo 8 partite da titolare, ha avuto problemi in serie e non garantisce affidabilità. E ci saranno dei momenti in cui l’Inter sarà chiamata a giocare davvero ogni tre giorni e così è nata l’idea Cedric Soares, che da qualche stagione veste la maglia del Southampton, squadra che lotta per non retrocedere e che davanti a una buona offerta sembra disposto a cedere il portoghese, la trattativa sembra in fase molto avanzata e già nel weekend l’affare si potrebbe chiudere.

Chi è Cedric Soares

Il futuro terzino destro dell’Inter è un giocatore molto veloce, piccolino fisicamente (172 centimetri, 67 chili), ma che sfrutta il suo fisico per volare sulla fascia, anche quella sinistra. Nato in Germania, torna in patria quando è un bambino e inizia a giocare a calcio con lo Sporting Lisbona, che ha da sempre un vivaio eccezionale. Nel 2010 esordisce in Europa League, aveva 19 anni, dopo un paio d’anni in giro torna con lo Sporting. Nel 2015 Koeman lo porta al Southampton, con cui sta disputando la sua quarta stagione. Con il Portogallo ha vinto gli Europei 2016 e la Confederations Cup 2017. Lo scorso anno ha disputato i Mondiali.