Rafinha all'Inter. Nelle ultime notizie di calciomercato che arrivano in tempo reale sulle trattative dei nerazzurri il nome del 24enne centrocampista brasiliano (ma con passaporto spagnolo) del Barcellona ha preso quota nel borsino delle operazioni da chiudere a basso costo. La strategia del club è chiara: evitare d'inciampare nella tagliola del Fair Play Finanzario della Uefa, evitare a gennaio d'intaccare il bilancio, cedere e reinvestire oppure accontentarsi della classica occasione da formalizzare con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni. E' in questo solco che nasce l'accordo tra l'entourage del calciatore, i blaugrana e la società milanese così da regalare a Spalletti una pedina abbastanza duttile dal punto di vista tattico da ricoprire il ruolo di centrale, trequartista oppure ala destra.

Le perplessità. Come sta Rafinha? I dubbi sono tutti legati alle condizioni fisiche del calciatore che non gioca regolarmente dal 2 aprile scorso quando a Granada si infortunò dopo pochi minuti lesionandosi il menisco mediale del ginocchio destro. Da allora è iniziato il lungo calvario scandito da operazione, recupero, riabilitazione e ritorno al campo d'allenamento da circa 45 giorni. Una situazione che, di fatto, ha spinto il tecnico dei catalani, Valverde, a lasciarlo dietro le quinte.

Reciproca utilità. L'Inter rappresenta un'ottima opportunità anche per il calciatore che ha già detto no al Celta perché maggiormente attirato dal campionato italiano e dalla possibilità di giocarsi il tutto per tutto in una squadra che lotta per andare in Champions. E magari restarvi anche nella prossima stagione. Rafinha è un volto del calcio italiano e continentale: è fratello di Thiago Alcantara (Bayern Monaco) e figlio di Mazinho (campione del Mondo a Usa ‘94 con il Brasile ed ex giocatore di Lecce e Fiorentina).

Le altre trattative. Nella lista delle operazioni low cost ci sono ancora due nomi. Il primo è André Schürrle che il Borussia Dortmund potrebbe lasciar partire con la formula del prestito: 27 anni, ala sinistra, può essere impiegato nei tre ruoli del tridente offensivo. Dall'Inghilterra è rimbalzata però nelle ultime ore la voce che vorrebbe Sturridge (punta del Liverpool) sulle tracce dei nerazzurri.