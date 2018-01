Il mercato del Milan, dopo i fuochi d'artificio estivi, sarà dedicato soltanto ai giocatori in esubero che vogliono lasciare Milanello per mettere minuti nelle gambe in un'altra squadra. In attesa di definire queste trattative (la prima dovrebbe essere quella di Gustavo Gomez al Boca Juniors), la dirigenza rossonera può sorridere di fronte ad un incasso derivante proprio da un esubero della scorsa stagione: quello di José Ernesto Sosa.

L'ex centrocampista del Milan, ceduto in estate al Trabzonspor con la formula del prestito con diritto di riscatto e che ha messo insieme soltanto nove presenze nella Super Lig, sta per essere confermato dal club turco e quindi acquistato definitivamente. L'operazione, che dovrebbe concludersi nelle prossime ore, porterebbe nelle casse del Diavolo la cifra di 3/4 milioni di euro che si aggiungono al milione e mezzo inizialmente versato dalla controparte turca.

Gli altri prestiti rossoneri.

Atteso da un 2018 particolarmente importante dal punto di vista finanziario, il club di via Aldo Rossi potrebbe incassare altre somme di denaro da altri prestiti anche nella prossima estate. Tra i giocatori ancora sotto contratto, il Milan ha in giro calciatori come Niang e Lapadula (prestiti con obbligo, che porteranno a giugno un totale di circa 26 milioni di euro) e come Carlos Bacca: tornato in Spagna, in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Una decina di milioni, infine, potrebbero arrivare dalla cessione definitiva di Andrea Bertolacci: attualmente in prestito al Genoa. A conti fatti, Fassone e Mirabelli avranno la possibilità di poter contare su una cinquantina di milioni abbondanti: utili per abbattere parte del debito e per provare ad operare nuovamente sul mercato.