Ancora poche ore e il mercato di riparazione invernale riaprirà i battenti. Per molte società, è dunque arrivato il momento di passare ai fatti dopo le tante indiscrezioni delle scorse settimane. Il colpo più importante dovrebbe metterlo a segno il Barcellona con l'acquisto di Philippe Coutinho: giocatore che si è di fatto promesso ai blaugrana sin dalla scorsa estate. Nonostante il muro innalzato dal club di Anfield Road, la trattativa sta infatti per entrare nella sua fase decisiva e l'attaccante è già pronto per vestire la maglia del Barça.

Nei giorni scorsi anche Jurgen Klopp, che si era sempre rifiutato di credere all'addio di Coutinho, ha alzato bandiera bianca di fronte all'evidente voglia di Liga del brasiliano: "Nulla è eterno, tranne il mio matrimonio. C’è sempre una soluzione, a tutto".

Idea Lanzini.

E la soluzione il Liverpool pare averla già trovata. Come riferito dal "Mundo Deportivo", se davvero dovesse partire Coutinho il club tornerebbe a farsi vivo con il West Ham per il trequartista argentino Manuel Lanzini. Classe ’93, sotto contratto fino al 2020 e di chiare origini italiane, l'ex River Plate era già stato seguito nella scorsa estate da Jurgen Klopp e dalla dirigenza dei Reds. Sulle tracce del fantasista degli "Hammers", c'è però anche il Tottenham del connazionale Mauricio Pochettino, che lo avrebbe segnalato ai suoi dirigenti quale rinforzo di qualità per il mercato invernale.

Non sarà comunque semplice strappare Lanzini al West Ham. Su precisa segnalazione del neo tecnico David Moyes, i londinesi non avrebbero nessuna intenzione di cedere uno dei pezzi pregiati durante la sessione invernale di mercato. Il West Ham è infatti terzultimo e la qualità di Lanzini servirà per cercare di salvarsi da una clamorosa retrocessione.