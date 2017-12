Non c'è riposo per chi deve lavorare dietro le quinte del calciomercato. Soprattutto se si tratta di un club tra i più prestigiosi che ha il dovere di migliorarsi sempre e mai accontentarsi anche quando tutto sembra andare per il verso giusto. Come è il caso attuale del Barcellona che veleggia senza avversari nella Liga dove domina la scena, fresco anche del capolavoro al Bernabeu dove ha umiliato il Real Madrid campione del Mondo con un sonoro 3-0 finale. Adesso ritornano le voci di mercato in vista di gennaio dove potrebbe arrivare un nuovo colpo. Anzi, vecchio visto che si tratta di un pallino inseguito già ad agosto: Philippe Coutinho.

Barcellona, potenza ricca sul mercato.

Il Barcellona pensa in grande per le prossime finestre di mercato, sin da subito a gennaio ma anche in proiezione del prossimo anno. Il non aver investito totalmente i 222 milioni arrivati nelle casse dalla cessione di Neymar mette i catalani in ottima posizione economica, potendo competere con i big team europei per i giocatori più ambiti. E ce ne sono ancora, in giro, che vogliono cambiare casacca e che non rifiuterebbero le proposte catalane.

Coutinho, ritorno di fiamma per gennaio.

Secondo il ‘Mundo Deportivo' gli obiettivi principali del club azulgrana al momento sono due: Philippe Coutinho ed Antoine Griezmann. Con il brasiliano del Liverpool l'accordo è chiuso già dalla scorsa estate ma è proprio il club inglese ad aver fatto muro frenando la trattativa. Il calciatore dovrebbe arrivare in Spagna già a gennaio stando alle ultime voci, sempre che i reds e Klopp decidano di privarsi a metà stagione comunque di un giocatore importante, cresciuto moltissimo e in fase di lancio.

Griezmann, l'alternativa in attacco.

Per l'estate, invece, si punta ad Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid che potrebbe anche lasciare i Colchoneros con il ritorno di Diego Costa che finalmente è stato aggregato alla squadra e che sarà a disposizione dal nuovo anno. Sul lato uscite invece Mascherano e destinato alla Cina ed anche Arda Turan partirà o subito o in estate.