in foto: Contro il Qarabag Zappacosta segnò lo scorso anno un gol fantastico.

Archiviato momentaneamente il campionato con il pareggio casalingo con il Torino prima della sosta, in casa Lazio è tempo di concentrarsi sul mercato. Le ultime notizie raccontano di Tare e di tutta la squadra mercato biancoceleste già a lavoro sia per l’imminente sessione invernale che ha preso ufficialmente il via il 3 gennaio che per la campagna di rinforzamento in vista della prossima stagione. Ecco nel dettaglio quali sono le trattative in tempo reale del club capitolino in vista del mercato di riparazione.

Le trattative calde per gennaio: Lazzari, Zappacosta, Candreva

L’obiettivo principale dei biancocelesti in questo mercato di riparazione è senza alcun dubbio un rinforzo per la corsia di destra nonostante dovrebbe tornare alla base il giamaicano Djavan Anderson (23 anni), attualmente in prestito alla Salernitana. Non del tutto priva di fondamenta l’ipotesi che vorrebbe il ritorno di Antonio Candreva (31) in prestito già a gennaio anche se il calciatore rientra ancora ancora nei piani dell’Inter e su di lui c’è un forte interesse del West Ham.

Le attenzioni di Igli Tare sono rivolte principalmente sui due esterni italiani attualmente di stanza in Premier League, Matteo Darmian (29) e Davide Zappacosta (26). I due terzini sono in uscita da Manchester United e Chelsea e hanno voglia di tornare in Italia. Nelle ultime ore è soprattutto l’ex Avellino ad essere finito nei radar del ds biancoceleste dato che potrebbe muoversi anche in prestito con obbligo di riscatto. Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, è in stretto contatto con la Lazio ed è a lavoro per chiudere la trattativa con i Blues che però non hanno alcuna intenzione di svendere il calciatore che guadagna poco meno di tre milioni di euro.

L'altro obiettivo è il terzino della Spal Manuel Lazzari (25) su cui c'è però anche un forte interesse del Napoli. Su entrambi c'è dunque tanta concorrenza, per cui in casa Lazio si valutano anche altre opzioni: Giulio Donati (28) del Mainz, Jacopo Sala (27) della Sampdoria e Timothy Castagne (23) dell'Atalanta, le piste più calde. Potrebbe infine arrivare nella Capitale anche il tedesco Holger Badstuber (28) ex Bayern Monaco attualmente in forza allo Stoccarda che la Lazio aveva già seguito quest'estate e che può ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che all'occorrenza quello di terzino destro.

Chi può partire?

Sono invece diversi i calciatori che la società cercherà di piazzare in questo mercato di gennaio. Tra i partenti compaiono il difensore uruguayano Martin Caceres (31), in procinto di accasarsi al Parma, il terzino serbo Dusan Basta (34), in scadenza a giugno, e lo spagnolo Patric che con è riuscito a conquistarsi la fiducia di Simone Inzaghi. Nella stessa situazione ci sono i due esterni d’attacco Joseph Minala (22) e Cristiano Lombardi (23). Diversi, invece, i casi di Alessandro Murgia (22) e Alessandro Rossi (21) che la Lazio vorrebbe mandare in prestito per far giocare con maggiore continuità, con il centrocampista che piace a Genoa ed Empoli e l’attaccante seguito dal Pescara.

Cosa servirebbe alla Lazio?

Con la partenza di Martin Caceres e con le alternative Basta e Patric non dimostratesi all’altezza della situazione quando chiamate in causa da Simone Inzaghi, la Lazio necessita dunque di un esterno di fascia che possa giocare sia come quarto di destra in un difesa a quattro sia come quinto sulla stessa corsia in un eventuale centrocampo a cinque. I biancocelesti dunque avrebbero bisogno di un vice-Marusic o meglio di qualcuno che possa addirittura soffiare il posto al montenegrino.

Cosa può succedere a giugno

In chiave entrate a Formello si lavora anche per quanto riguarda la prossima stagione per la quale oltre al già citato Matteo Darmian che andrà in scadenza a giugno con il Manchester United si segue anche il centrale danese della Sampdoria Joachim Andersen, che sembra però destinato all’Inter attualmente in pole per il calciatore scandinavo. Quasi piazzato invece un colpo per il futuro con i biancocelesti infatti che sono ad un passo dall’aggiudicarsi le prestazioni di Habeeb Omobolaji “Bobby”Adekanye (19), giovane e talentuoso attaccante esterno nigeriano in grado di giocare su entrambe le fasce che dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool a giugno si unirà al club del patron Lotito.

in foto: La scheda di ’Bobby’ Adekanye (fonte Transfermarkt)

Come giocherebbe oggi

