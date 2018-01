Trattare con le società portoghesi e riuscire a strappar loro i giocatori, non è mai semplice. La forza contrattuale e il costo dei cartellini dei vari campioni, sono spesso un grande ostacolo per tutti i club europei: anche per quelli che dispongono infinite risorse economiche. Ed è in questo difficile scenario, che proverà a muoversi anche il Bayern Monaco: da tempo sulle tracce di Gerson Martins.

Il 22enne attaccante esterno dello Sporting Lisbona, protagonista anche nel doppio confronto di Champions League contro la Juventus, è stato infatti inserito nella lista bavarese come possibile sostituto di Arjen Robben e Franck Ribery: destinati, a causa della loro età, verso la fine della loro carriera. Tra i profili valutati dalla dirigenza tedesca, il giovane giocatore portoghese (di origine capoverdiana) è quello che più intriga il club di Beckembauer e Rummenigge, anche se servirà un investimento notevole per poterlo portar via dal Portogallo.

L'agente conferma l'interesse.

Seguito anche dall'Arsenal di Wenger e dal Liverpool di Klopp (quest'ultimo a caccia del sostituto di Coutinho), Gerson Martins ha nel contratto una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Ciò che spaventa il Bayern, è però un dettaglio contrattuale (a favore dello Sporting) che potrebbe far lievitare questa cifra fino a 100 milioni. Come spesso accade sarà inoltre importante la volontà del giocatore che, nonostante il pressing dei tedeschi, preme per poter fare un'esperienza nella Liga o in Premier League: campionati che attraggono maggiormente il 22enne cresciuto nelle giovanili biancoverdi.

"Gelson è un giocatore che ha molto mercato, piace in Liga, Premier e Bundesliga – ha confermato il suo agente, Ulisses Santos – in un'intervista concessa a "Sport" – Come professionista deve essere pronto a qualsiasi decisione, se partire o restare. È un giocatore della nazionale portoghese e vuole vincere campionati. I club portoghesi hanno un potere finanziario più basso e hanno la necessità di far cassa con cessioni o attraverso i diritti televisivi".