I problemi economici continuano ad impensierire molte società di calcio, al punto che ricorrere al mercato "low cost" è diventato quasi obbligatorio. Questo accade non soltanto in Italia, ma anche nel resto dei maggiori campionati europei dove soltanto pochi club hanno la forza economica di andare sul mercato e acquistare i migliori giocatori a disposizione.

Come evidenziato dall'osservatorio mondiale sul calcio, esistono però diversi buoni calciatori in grado di trasferirsi a parametro zero e fare ancora la differenza. Il Cies lo ha scoperto utilizzando un proprio algoritmo che, grazie all’indice di prestazione utilizzato su coloro che hanno giocato almeno 1000 minuti in campionato, ha permesso di individuare le migliori occasioni tra i giocatori in regime di svincolo.

Poca spesa tanta resa

Per i giocatori selezionati e inseriti in questa speciale classifica, l'algoritmo ha tenuto conto della produzione e dell’efficienza in diverse aree del gioco: rigori, copertura, distribuzione del gioco, presa in carico, occasioni create e tiri in porta. Per i portieri sono stati invece considerati i gol subiti in base ai minuti giocati e la percentuale di parate. Il risultato è stata una "selezione" dei migliori cinquanta parametri zero, in scadenza di contratto al 30/06/2018: una classifica che vede in testa il portiere del Napoli Pepe Reina.

Dietro allo spagnolo, che vestirà la maglia del Milan dalla prossima stagione, ci sono Vicente Guaita, classe 1987, portiere del Getafe e terzi a pari merito Gianluigi Buffon e Arjen Robben. Tra i migliori cinquanta "low cost", anche Emre Can (su cui c'è già da tempo la Juventus), Jack Wilshere (che piace a molti club italiani), Max Meyer dello Schalke 04 (pallino del ds rossonero Mirabelli), Sanjin Prcić del Rennes e Stefan de Vrij: il difensore della Lazio che ha rifiutato di rinnovare con Lotito e che potrebbe finire all'Inter.