Le grandi manovre del calciomercato sono già iniziate. Tante grandi società, anche italiane, stanno osservando da vicino i tanti calciatori di buon livello della Premier League che a fine campionato saranno liberi a parametro zero. Wilshere, Fellaini e Blind sono alcuni dei nomi principali. Ma c’è anche Emre Can, che la Juventus sta corteggiando da tempo.

Emre Can e Fellaini

I bianconeri, come ha confermato Marotta, stanno seguendo il centrocampista tedesco che finora non ha accettato la proposta di rinnovo del Liverpool. La Juventus sembra la favorita nella corsa a Emre Can, che potrebbe alla fine anche decidere di rimanere al Liverpool, ma sulle sue tracce c’è anche il Manchester City. Lascerà a fine stagione il Manchester United a costo zero il belga Fellaini, che sembra aver ricevuto delle proposti interessanti da Besiktas e Fenerbahce, ma i suoi agenti hanno parlato anche con la Roma e il Milan.

Wilshere e Ki nel mirino del Milan

I rossoneri stanno seguendo tanti giocatori che a giugno saranno a parametro zero. Da tempo si parla di Pepe Reina, ma il d.s. Mirabelli sonda anche Jack Wilshere, che quest’anno è tornato su grandi livelli e potrebbe lasciare l’Arsenal a costo zero. Si parla anche di un interesse del Milan nei confronti del coreano Ki, ottimo elemento dello Swansea, che potrebbe diventare il vice Kessié.

Blind libero a costo zero

Un grande uomo mercato sarà anche il difensore olandese Daley Blind, Mourinho lo ha messo quasi alla porta e lo sta utilizzando pochissimo. Il figlio d’arte è giovane, è forte e sicuramente potrebbe far comodo a molte squadre di prima fascia. Cabaye del Crystal Palace anche sarebbe un bel colpo, liberi a fine campionato pure Britos, ex Napoli, il portiere olandese Krul e l’argentino Yacob. E poi c’è Yaya Touré, che potrebbe finire in Cina ma che forse non disdegnerebbe un’esperienza in Serie A.