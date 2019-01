Quando finisce l’anno è tempo di bilanci, quando ne inizia uno invece è tempo di previsioni. La Uefa, sul proprio sito ufficiale, ha selezionato i 50 giovani più promettenti del calcio europeo. Nel lungo elenco ci sono tre calciatori italiani: Audero, Barella e Zaniolo; e tre stranieri che giorno in Serie A: il difensore Milenkovic e i portieri Radu e Lafont.

Audero, Barella e Zaniolo

Nella top 50 della Uefa ci sono dunque tre giocatori italiani, uno di questi è già un cardine della nostra nazionale: Nicolò Barella del Cagliari, che la prossima estate sarà uno degli uomini mercato. Nell’elenco non poteva mancare il classe 1999 Nicolò Zaniolo, che ha già esordito in Champions e segnato il primo gol in Serie A. Il futuro è suo, ma anche il presente è del giovane romanista. Il terzo è Emil Audero, portiere di proprietà della Juventus che difende i pali della Sampdoria, che fin qui è stato uno dei migliori del campionato italiano.

in foto: Esordio in Champions al Bernabeu per Zaniolo.

Radu, i baby della Fiorentina e Sancho

Gli appassionati conoscono molo bene anche Adam Lafont, portiere del 1999, ribattezzato il ‘Donnarumma di Francia’ che gioca nella Fiorentina, come il serbo Milenkovic, che piace già al Manchester United. L’altro ‘italiano’ è il portiere del Genoa Ionut Radu, ventunenne di proprietà dell’Inter. Tra i 50 ci sono anche calciatori che hanno mostrato già le proprie qualità giocando con le rappresentative giovanili, come Alphonso Davies del Bayern o il portiere Muric del Manchester City, o che hanno avuto già la chance di giocare match importanti come il difensore gallese del Chelsea Ampadu, Smith-Rose dell’Arsenal, Skipp del Tottenham e soprattutto Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

in foto: Adam Lafont, il portiere della Fiorentina.

L’elenco completo: i 50 talenti selezionati dalla Uefa

Ilzat Akhmetov (RUS, 21 – CSKA Moskva); Ethan Ampadu (WAL, 18 – Chelsea); Emil Audero (ITA, 21 – Sampdoria); Nicolò Barella (ITA, 21 – Cagliari); Sander Berge (NOR, 20 – Genk); Josip Brekalo (CRO, 20 – Wolfsburg); Rafa Camacho (POR, 18 – Liverpool); Giorgi Chakvetadze (GEO, 19 – Gent); Fedor Chalov (RUS, 20 – CSKA Moskva); Samu Chukwueze (NIG, 19 – Villarreal); Alphonso Davies (CAN, 18 – Bayern); Merih Demiral (TUR, 20 – Alanyaspor); Moussa Diaby (FRA, 19 – Paris); João Félix (POR, 19 – Benfica); Gedson Fernandes (POR, 19 – Benfica); Arnaut Groeneveld (NED, 21 – Club Brugge); Robert Gumny (POL, 20 – Lech Poznań); Ianis Hagi (ROU, 20 – Viitorul); Amadou Haidara (MLI, 20 – Salzburg) Achraf Hakimi (MAR, 20 – Dortmund); Kai Havertz (GER, 19 – Leverkusen); Callum Hudson-Odoi (ENG,18 – Chelsea); Luka Ivanušec (CRO, 20 – Lokomotiva Zagreb); Luka Jović (SRB, 21 – Eintracht); Ozan Kabak (TUR, 18 – Galatasaray); Alban Lafont (FRA, 19 – Fiorentina); Andriy Lunin (UKR, 19 – Leganés);

in foto: Emil Audero, portiere di proprietà della Juventus.

Weston McKennie (USA, 20 – Schalke); Brais Méndez (ESP, 21 – Celta Vigo); Nikola Milenković (SRB, 21 – Fiorentina); Éder Militão (BRA, 20 – Porto); Juan Miranda (ESP, 18 – Barcelona); Nikola Moro (CRO, 20 – Dinamo Zagreb); Arijanet Murić (KOS, 20 – Man City); Vitaliy Mykolenko (UKR, 19 – Dynamo Kyiv) Florian Müller (GER, 21 – Mainz); Reiss Nelson (ENG, 18 – Hoffenheim); Stanley N'Soki (FRA, 19 – Paris); Dani Olmo (ESP, 20 – Dinamo Zagreb); Ricard Puig (ESP, 19 – Barcelona); Ionuț Radu (ROU, 21 – Genoa); Javier Sánchez (ESP, 21 – Real Madrid); Jadon Sancho (ENG, 18 – Dortmund); Ismaïla Sarr (SEN, 20 – Stade Rennais); Mykola Shaparenko (UKR, 20 – Dynamo Kyiv); Unai Simón (ESP, 21 – Athletic) Oliver Skipp (ENG, 18 – Tottenham Hotspur); Emile Smith Rowe (ENG, 18 – Arsenal); Martin Terrier (FRA, 21 – Lyon); Dayot Upamecano (FRA, 20 – Leipzig); Vinícius Júnior (BRA, 18 – Real Madrid); Nicolò Zaniolo (ITA, 19 – Roma).