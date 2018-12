Tutto facile per la Roma che vince facilmente con il Sassuolo e si riavvicina alla zona Champions. Schick ha ritrovato il gol, ma la copertina se la prende Zaniolo, che a diciannove anni ha realizzato il primo gol in Serie A. Bel successo del Torino, che batte l’Empoli e in un solo colpo guadagna quattro posizioni. 0-0 tra Spal e Udinese.

Roma-Sassuolo 3-1

L’inizio della partita è buono per il Sassuolo che dopo 55 secondi ci prova con Berardi, l’esterno della nazionale vede Olsen fuori dalla porta e prova a sorprenderlo, ma lo svedese vola e respinge. Al 4’ Ferrari stende Schick, per l’arbitro è rigore anche dopo aver consultato il VAR. Dal dischetto Perotti è perfetto come al solito.

Il Sassuolo va a un passo dal pari, Schick colpisce male nella propria area di rigore, il pallone sbatte sulla traversa e per un soffio non varca completamente la linea di porta. Schick due minuti dopo davanti a Consigli non sbaglia e raddoppia. L’attaccante torna a segnare dopo quasi due mesi. Nella ripresa i giochi li chiude Nicolò Zaniolo, che va a velocità doppia rispetto ai difensori avversari e quando arriva in area di rigore, sterza, manda al bar un avversario e con un tocco morbido supera Consigli che nel finale di partita diventa protagonista, ahi lui, di un tiro al bersaglio. Il gol arriva ma lo realizza Babacar, finisce 3-1.

Torino-Empoli 3-0

Brillante successo del Toro che vince ancora senza l’aiuto dei suoi attaccanti Belotti e Zaza. Perché il gol che sblocca il match con gli azzurri toscani lo realizza N’Koulou, che di testa batte un incerto Provedel. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti, ma nel secondo tempo, il goleador è De Silvestri. Al 75’ la partita viene chiusa da Iago Falque, Mazzarri si avvicina di nuovo al settimo posto. Spal e Udinese invece si sono impegnate ma non sono riuscite a trovare il gol. Lo 0-0 è un buon risultato per entrambe. Semplici e Nicola guadagnano un buon punto in chiave salvezza.