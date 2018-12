Il 3 gennaio prenderà il via la sessione di calciomercato invernale nella quale le squadre di Serie A potranno puntellare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. Ma oltre ai acquisti e cessioni i club, soprattutto quelli che non dispongono di grossi budget economici, hanno anche la possibilità di attingere dal bacino dei giocatori attualmente senza contratto per rinforzarsi il più possibile spendendo poco. Lo scorso anno, per esempio, il Benevento a gennaio rivoluzionò metà squadra (anche ingaggiando diversi “parametri zero”) alla ricerca di una salvezza che poi non arrivò proprio a causa di un pessimo girone d'andata.

Quest'anno la sfida per restare in massima serie appare più incerta e molte squadre italiane potrebbero approfittare di qualche colpo a buon prezzo e d'esperienza con cui puntellare i reparti più claudicanti. I nomi non mancano, da Flamini a Rossi, da Nasri ad Aquilani, giocatori che da gennaio a giugno potrebbero fare comunque la differenza. Andiamo quindi a vedere quali sono ad oggi gli svincolati di lusso che potrebbero fare al caso delle medio-piccole (ma anche di qualche top club) di Serie A.

Nasri ed Evra: qualità ed esperienza internazionale

Partendo dai profili internazionali che al momento sono senza contratto i calciatori più interessanti sono certamente l’ex Arsenal, Manchester City e Siviglia, Samir Nasri, talentuosissima ala sinistra francese 31enne che dopo aver ha militato in Turchia nell'Antalyaspor è ad oggi svincolato e potrebbe quindi rappresentare un rinforzo di qualità per qualsiasi squadra del Bel Paese. Lo stesso vale anche per il il 34enne difensore centrale Robert Huth, protagonista del “miracoloso” titolo di Premier League vinto con il Leicester di Claudio Ranieri, o per il 37enne terzino sinistro transalpino con un passato alla Juventus, Patrice Evra, che ha giocato nel West Ham prima di restare senza contratto dal 1° luglio 2018.

Kone e Flamini: vecchie conoscenze della Serie A

E a proposito di calciatori che hanno già militato in Serie A nella lista degli svincolati figura anche il centrocampista graco Panagiotis Kone, oggi 31enne, che vanta una lunga esperienza in Italia, dove ha già indossato le maglie di Brescia, Bologna, Udinese e Fiorentina. E tra gli ex ‘italiani' c'è anche Matheu Flamini, mediano francese, 34 anni, ex Arsenal e Milan che fino alla scorsa stagione ha giocato in Liga con il Getafe.

Gli italiani Rossi e Aquilani

Attualmente senza contratto ci sono poi anche dei “veri” italiani con un passato importante che ritrovando un’adeguata condizione fisica e le giuste motivazioni potrebbero tornare utili a diverse compagini del massimo campionato italiano. È il caso dello sfortunatissimo Giuseppe Rossi, attaccante 31enne, che tra un infortunio e l'altro è ancora a caccia di una nuova avventura dopo quella appena conclusa con il Genoa o del centrocampista 34enne Alberto Aquilani che nel proprio curriculum vanta militanze in club prestigiosi come Roma, Juve, Milan e Liverpool, e che negli ulti anni tra alti e bassi ha dimostrato di poter ancora essere utile alla causa con le maglie di Sporting Lisbona, Sassuolo e Las Palmas.