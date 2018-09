Sarà la ripresa economica, i petrodollari, le sponsorizzazioni o il sempre crescente volume d’affari intorno al calcio, o tutte queste componenti messe insieme, ma in questi mesi il mondo del calciomercato sta vivendo una nuova età dell’oro. Basti pensare, a titolo esemplificativo, ai continui affari milionari che, ormai, dal 2013/14 ad oggi, si stanno ripetendo con estrema continuità. Da principio fu Bale, pagato 101 milioni di euro nell’estate del 2013, poi, fu il turno di Suarez, a 82 milioni, l’anno successivo, quello di De Bruyne a 76 milioni al Manchester City nel 2015, quello di Pogba due anni fa (105 mln), quello di Neymar e Mbappé lo scorso anno, per una spesa di 355 milioni di euro totali, e, questa estate, quello del 33enne Cristiano Ronaldo pagato ben 117 sonanti milioni di euro.

Insomma, il mercato sta infrangendo ogni tipo di record messo insieme nelle decadi precedenti per un’era davvero complicata per le squadre che non dispongono della stessa potenza economica o dei mezzi delle big del football mondiale. Una tendenza, questa, che sta influenzando anche i valori di mercato dei singoli calciatori con, al momento, ben 13 fenomeni in giro per il pianeta titolari di un market value da oltre 100 milioni di euro. Un club elitario chiamato ‘Gotha’ del calcio che, ora, andiamo a descrivervi.

Top 6: il Psg in paradiso. Messi e Kane al top

E pensare che fino a qualche stagione fa, Messi e Neymar, giocavano insieme in una delle migliori edizioni all-time del Barcellona. Oggi, invece, si fanno compagnia solo alle altezze siderali di questa graduatoria, stilata dal portale specializzato Transfermarkt.it, che vede l’argentino ed il brasiliano appaiati al primo posto con un valore di mercato di ben 180 milioni di euro.

Una cifra pazzesca in entrambi i casa ma che diventa vieppiù incredibile per uno come Messi che, a 31 anni, non smette di essere decisivo, esteticamente meraviglioso e, dunque, costosissimo. Un gradino più sotto, invece, troviamo Salah, Kane, De Bruyne e Mbappé a quota 150 milioni di euro con ciascun elemento capace di raccontare una storia diversa ed affascinante al tempo stesso.

Come quella dell’inglese ad un passo dal Livorno e poi autore di una incredibile ascesa che lo ha condotto a vincere la classifica marcatori al mondiale, come quelle dei rimpianti del Chelsea Salah e De Bruyne che hanno trovato altrove il là per attivare la loro crescita o come quella di quel giovane, solo all’anagrafe, Henry 2.0, quel Mbappé in grado, a soli 19 anni, di vincere il mondiale con la sua Francia, un anno o giù di lì dopo il suo esordio con la casacca della nazionale, strappare record su record di precocità in Champions e raggiungere, già adesso, quota 150 milioni di euro.

Gli altri ‘milionari’: c’è anche CR7

Ma la lista dei calciatori il cui cartellino fa girare la testa, non è di certo finita, anzi. Dopo il quartetto d’archi a quota 150 milioni di euro troviamo un altro pacchetto di talenti dalle grandissime doti a pochi milioni di distanza.

Ci riferiamo a Griezmann, Coutinho e Hazard a 120 milioni ma anche a Dybala a 110 e ai vari Lukaku, Alli e Cristiano Ronaldo proprio sulla soglia, dorata, delle tre cifre. Una serie, anche qui, di portenti del football che stanno infiammando le passioni dei propri tifosi, con gol, dribbling e giocate da paura, ma anche gli indici di mercato con, CR7 a parte, tutti questi calciatori, nel pieno della loro maturità calcistica, con a referto una esplosione, negli ultimi anni, del loro market value. Il meglio del calcio contemporaneo è qui, in questi 13 paia di onerosissimi piedi.