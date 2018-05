Nel calcio spesso si ricordano solo le vittorie e i numeri ma spesso un gesto può avere molto più significato di una coppa da mettere in bacheca. C'è un'istantanee della finale di Europa League tra Atletico Madrid e Olympique Marsiglia disputata a Lione mercoledì che probabilmente rimarrà negli occhi e nelle menti di tutti i tifosi colchoneros e degli osservatori: Antoine Griezmann, grande protagonista della gara con una doppietta, al minuto 89 si è avvicinato a German El Mono Burgos, vice di Diego Pablo Simeone, e gli ha sussurrato: "Metti Fernando, metti Fernando". Il rifermento era a Fernando Torres, uno dei calciatori simbolo dell'Atletico, che a fine anno lascerà la casa madre per altri lidi. Al 90′ è entrato proprio El Nino che così ha giocato la sua ultima partita europea con il club della vita e ha alzato la Coppa insieme a Gabi, autore della terza rete dei roijblancos. Si tratta di un gesto davvero bellissimo da parte di Griezmann che ha ricevuto l'apprezzamento da parte dei suoi compagni e della dirigenza del club. In alcune situazioni bisogna avere la freddezza di fermarsi a pensare cosa succede e come si deve procedere ma in alcuni casi, come questo, il cuore conosce ragioni che solo il cuore sa e Le Petit Diable ha dimostrato di averne uno molto grande.

L'ultima di Torres al Wanda

Probabilmente Fernando Torres sta vivendo la settimana più intensa della sua carriera: dalla finale del Lione al momento di addio all'Atlético, almeno come calciatore, El Niño sta navigando a vista tra diversi emozioni e domenica giocherà la sua ultima partita in roijblancos, la numero 404. Riceverà tutto il calore possibile e immaginabile dai tifosi che riempiranno il Wanda Metropolitano e all'Atletico stanno lavorando per il tributo al loro attaccante ma tutto è ancora segreto.

"Fernando Torres, lolo lolo lolo, Fernando Torres", ha risuonato dalle tribune dello stadio di Lione e poi sul bus, dove i suoi compagni di squadra lo hanno voluto omaggiare. Al suo ingresso in campo ha ricevuto un'ovazione enorme e lui ha voluto sottolineare proprio questo con "Meritate il ​meglio, tifosi dell'Atletico. Sono orgoglioso di questa squadra e di questi tifosi. Grazie dal cuore. Non posso essere più felice". Un addio migliore, forse, non poteva esserci.