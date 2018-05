Il campionato di Alisson è già terminato e l'ultima partita del portiere brasiliano è stata quella contro la Juventus campione d'Italia. Il numero uno giallorosso a causa di un piccolo fastidio al flessore destro, salterà infatti gli ultimi novanta minuti di Reggio Emilia contro il Sassuolo e sarà costretto a fare il tifo per i suoi compagni davanti alla televisione. L'entità dell'infortunio è lieve, ma con il ritiro mondiale del Brasile alle porte ha preferito evitare guai peggiori.

Davanti alle telecamere di Mediaset, Alisson ha chiaramente fatto capire di pensare esclusivamente a Russia 2018 e di non voler ancora prendere in considerazione eventuali trattative per un suo trasferimento: "Solo Dio sa cosa succederà, io vivo ogni momento con intensità, come ho fatto in questa stagione. Cerco di non pensare al futuro, io sono felice a Roma, ma ora penso a fare bene in Russia. Poi vedremo cosa succederà".

L'importanza di Di Francesco

Seguito da vicino dal "gotha" del calcio europeo (su di lui ci sarebbero Paris Saint-Germain, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco), l'ex International di Porto Alegre ha comunque ben chiaro in mente ciò che la Roma dovrà fare nella prossima stagione: "Tutti dobbiamo lavorare di più, perché se è vero che abbiamo fatto un bell’anno è altrettanto vero che alla fine non abbiamo vinto niente, e noi volevamo vincere fin dal primo giorno – ha spiegato il giocatore della Selecao – Non abbiamo fatto il 100%, quindi dobbiamo fare ancora di più per portare a casa qualcosa".

Mentre la Roma spera di poter trattenere il giocatore in Italia, magari investendo parte del denaro che arriverà dalla sponsorizzazione con la Qatar Airways, il numero uno brasiliano ha voluto dedicare un pensiero ad Eusebio Di Francesco: l'allenatore che lo ha fatto diventare grande anche in serie A. "Da lui ho imparato che uno deve avere sempre il desiderio di vincere, a partire dagli allenamenti, e questo per me è importante".