La Roma prova a non perdere di vista il suo nuovo talento, esploso in quest'ultima stagione: Alisson Becker, il portiere della nazionale brasiliana che ha contribuito a dare un senso ad un anno vissuto da protagonisti, sia in campionato che in Europa. E' attraverso anche alle parate del suo portiere se oggi la Roma può vantare di essere stata semifinalista di Champions League e la terza forza della Serie A.

Una bella scoperta, anche se nell'ambiente giallorosso tutti erano certi delle qualità di Alisson. Eppure, la più grande e gradita scoperta non sono state le qualità tra i pali bensì la continuità di rendimento e la sicurezza che il numero uno giallorosso ha garantito su ogni palcoscenico, nazionale e internazionale.

Protagonista assoluto. E' stato tra i migliori protagonisti della stagione giallorossa e anche nella vittoria contro il Cagliari Alisson Becker ha confermato il suo momento di grazia tra i pali. La Roma, proprio in questi giorni, starebbe provando a trovare un accordo scritto per prolungare il contratto ancor prima dei Mondiali e per prevenire qualsiasi grattacapo di mercato.

Prolungamento e aumento. Il direttore sportivo Monchi infatti, starebbe lavorando ad un prolungamento contrattuale di altri due anni, in pratica fino al 2023 lavorando anche sugli emolumenti. L'idea è di trovare l'intesa con ingaggio raddoppiato (da 1,5 a 3 milioni a stagione). Le proposte non tarderanno ad arrivare sul banco della Roma e per questo il club sta già spingendo nella direzione di blindare il portiere che non ha mai fatto mistero di stare bene a Roma e di voler fare grandi cose nel club.

Verso la Juve, vista Champions. Intanto, il successo contro il Cagliari ha proiettato la Roma al terzo posto, scrollandosi di dosso Inter e Lazio. Adesso ci sarà la sfida cruciale contro la Juventus, all'Olimpico. Ultimo atto di stagione davanti al proprio pubblico e la voglia è quella di chiudere con un successo sui bianconeri. Un risultato che potrebbe alla fine andare bene a tutti: la Juventus festeggerebbe la matematica certezza del tricolore all'ultima giornata, ma in casa, la Roma si garantirebbe l'accesso alla prossima Champions.