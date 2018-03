E' il nuovo oro giallorosso tra i pali: Alisson Becker, il portiere tra i migliori in Italia e non solo che ha attirato su di sè l'interesse di molti top club che stanno provando a contattare entourage e club capitolino per capirne il futuro. Dopotutto è il vero crack stagionale, con prestazioni ben al di sopra delle aspettative per uno estremo che in Russia 2018 potrà ancora mostrare a tutti le proprie capacità con la maglia del Brasile.

Anche grazie a lui la Roma oggi è in piena corsa in campionato per la Zona Champions creando un piccolo ma importantissimo gap con le inseguitrici, Lazio, Inter e Milan. E anche grazie ad Alisson, i giallorossi hanno superato il primo turno con il primo posto nel girone e gli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donesk. Confermandosi tra i migliori in Europa.

Alisson, crack tra i pali

Nell'ultimo confronto non ha fatto parate importanti. E' stato uno dei giocatori meno impegnati nella straordinaria serata di martedì sera all'Olimpico in cui la Roma ha strappato la qualificazione in Champions League per i quarti di finale (sorteggio previsto per domani). Eppure Alisson Becker, il portiere giallorosso sulla bocca di tutti, continua ad incantare mezza Europa che adesso si sta muovendo per poterlo acquistare.

Il progetto Real Madrid

Prima scelta tra i pali

Secondo il Mundo Deportivo – e non solo – i miracoli del numero uno brasiliano non avrebbero lasciato indifferente la dirigenza del Real Madrid che avrebbe messo il nome del 25enne in testa alla lista degli acquisti per la prossima estate per costruire una nuova armata iniziando dalla porta. I Blancos starebbero infatti valutando l'acquisto di un nuovo estremo e la capacità di giocare con i pedi, il carattere nonché lo straordinario rapporto prezzo/qualità metterebbe Alisson in vetta alla lista. Altri pretendenti alla porta azulgrana sarebbero David de Gea del Manchester United e Thibaut Courtois del Chelsea ben più costosi.

Il prezzo: 15 milioni

L'idea di Florentino Perez sarebbe quella di investire il meno possibile per la porta. La roma lo ha pagato 7.5 milioni e dabati ad una offerta pari al doppio di questa cifra si potrebbe chiudere la cessione. Un affare per entrambi con il Real che avrebbe più potere d'acquisto per il reparto offensivo dove il sogno Neymar insieme a Harry Kane (Tottenham) Eden Hazard (Chelsea), e Robert Lewandowski costringeranno la dirigenza a metter mano al portafoglio.