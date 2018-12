Aurelio De Laurentiis "accende" Inter-Napoli, e lo fa esternando tutte le sue perplessità sulla designazione arbitrale del big match in programma il 26 dicembre alle ore 20.30. Lo scontro diretto tra la terza e la seconda forza della Serie A sarà diretto da Mazzoleni. Un arbitro tutt'altro che gradito al presidente del Napoli che a suo dire in passato è stato "cattivo e non imparziale" con la sua squadra.

Mazzoleni arbitro di Inter-Napoli, De Laurentiis all'attacco

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis ha commentato la designazione arbitrale per Inter-Napoli. Il big match che metterà in palio punti pesanti per le zone altissime della classifica sarà diretto da Paolo Silvio Mazzoleni. Un nome tutt'altro che gradito al presidente del Napoli che ha dichiarato: "Mazzoleni arbitro di Inter-Napoli? Mi date una brutta notizia. Mazzoleni mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo e non imparziale. Mi raccomando, comportatevi da persone perbene".

Perché De Laurentiis attacca l'arbitro Mazzoleni

Aurelio De Laurentiis fa riferimento a diversi precedenti con Mazzoleni, molto discussi. Il più eclatante è quello relativo alla finale di Supercoppa del 2012, Juventus-Napoli. Una sfida persa dagli azzurri 4-2 tra infinite polemiche: tanti gli episodi dubbi, dal rigore concesso ai bianconeri, alle espulsioni di Pandev e Zuniga, con Mazzarri allontanato per proteste. Basti pensare che la squadra partenopea infuriata disertò la premiazione. In precedenza, come evidenziato da Sportmediaset, ulteriori contestazioni in occasione di una sfida persa contro l'Empoli 3-1 nel 2008 (fallo da rigore ed espulsione per Domizzi per un fallo probabilmente commesso fuori area), di un match contro il Cagliari e di un Napoli-Brescia del 2011, con una rete non convalidata a Cavani e un rigore non concesso su Mascara che mandò su tutte le furie De Laurentiis. Senza dimenticare poi altre gare contestate con Parma e Lazio nel 2011 e 2012, e soprattutto l'ultimo Fiorentina-Napoli, senza episodi eclatanti, ma sicuramente sfortunata per gli azzurri che persero la possibilità di vincere lo scudetto.

Mazzoleni e il Var

Come se non bastasse De Laurentiis si è espresso anche sul Var, che in questa stagione sta facendo molto discutere: "Il Var è stato inserito per tutelare anche gli investimenti, non immaginavo potesse diventare un ulteriore strumento in mano agli arbitri, che sono finanziati da noi. Dovrebbe esserci la capacità di essere equidistanti: chi sta al video deve stoppare tutto quando in caso di episodi complessi, altrimenti rimangono i dubbi su un sistema che può indirizzare l'acqua a certi mulini"