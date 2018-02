Sogna lo sgambetto alla Juventus. Per sé, per i suoi nuovi tifosi e per tutti quegli amici che ha lasciato a Napoli. Walter Mazzarri è a poche ore dalla partita più importante e sentita di Torino: il derby della Mole. Il tecnico granata, alla sua prima stracittadina piemontese, ne ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia: "E' una partita speciale e da quando sono arrivato non si parla d'altro – ha spiegato Mazzarri – Servirà una partita perfetta, altrimenti rischiamo grosso".

L'input del tecnico granata.

"La Juventus è una squadra straordinaria e risultati e statistiche parlano chiaro. Sono abituati a non mollare mai e ad avere sempre fame. Ma io sono al Torino e la squadra, per me, è la più forte del mondo. Devo pensare di poter vincere ogni partita e infondere tranquillità ai ragazzi. È l'unico modo per arrivare con serenità al derby. Dipenderà tutto da noi. L'abbiamo preparata bene in settimana e voglio vedere il frutto del lavoro di questi giorni".

Belotti vs Higuain.

Il protagonista principale, in casa Torino, potrebbe essere Andrea Belotti. Tornato al gol, l'attaccante granata ha trovato in Mazzarri uno sponsor speciale: "Quest’anno ha avuto problemi fisici ma abbiamo visto cosa può fare – ha spiegato il mister – È un grande professionista e può arrivare a livelli ancora più alti di quelli in cui è già arrivato. Se può diventare come Higuain? Ha doti molto importanti, altrimenti non avrebbe fatto già 26 gol. Non deve porsi limiti, può ambire a tutto".

Allegri e gli amici di Napoli.

Se in campo ci sarà il duello tra il "Pipita" e il "Gallo", sulle due panchina sarà invece scontro tra due allenatori livornesi: "I risultati di Allegri parlano da soli – ha concluso Mazzarri – Alla fine contano i fatti. C’è grande stima e rispetto reciproco tra di noi. Il Napoli? Ora penso solo al Torino, nonostante abbia trascorso quattro anni bellissimi in Campania".