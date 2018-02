Alle porte c'è il derby e Torino si accende. La sfida tra i granata e la Juventus è da sempre particolare come ogni stracittadina ma il prossimo weekend sarà particolarmente interessante vista la presenza in panchina di un fresco protagonista con i colori del Toro, Walter Mazzarri. Il successore di Mihajlovic che ha saputo fino a questo momento dare un imprinting vincente al cammino della squadra del presidente Cairo.

Derby, ultimo tabù.

Un ulteriore motivo per vedere come questa volta il Torino scenderà in campo e approccerà al derby che da sempre si trasforma in una partita più che complicata per i granata. Domenica prossima al Grande Torino arriva la Juve contro la quale i granata non riescono a vincere dal 26 aprile 2015, quando Darmian e Quagliarella ribaltarono il gol di Pirlo. Da allora in poi, sono arrivati 6 k.o. e un pareggio tra campionato e Coppa Italia.

Media punti top e sgambetto alla Juve.

Ma il ruolino di marcia fin qui ottenuto da Mazzarri sulla panchina che era di Mihajlovic permette di far ben sperare i tifosi del Torino che sognano un successo e lo sgambetto alla Juventus che è sempre seconda in campionato a ridosso della capolista Napoli. Il tecnico livornese si gode la media di 2,2 punti a partita, ma soprattutto osserva i progressi fatti dai suoi giocatori che non hanno ancora perso una partita sotto la sua gestione.

Belotti e la rabbia di rimonta.

Soprattutto in casa è cambiato il registro e i granata hanno perfezionato il rendimento diventando una macchina da gol senza subirne troppi e con un elemento di valore in più, il ritorno di Andrea Belotti al gol. Cosa che non accadeva dallo scorso 16 dicembre quando il Gallo infilò la porta per l'ultima volta, contro il Napoli. Nel girone di ritorno c'è stata la svolta: i granata sono al quarto posto, a quattro punti da Napoli e Juve e a due dal Milan e i punti ottenuti sono molti e confortanti, 11 in 5 partite.