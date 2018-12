Luciano Spalletti ha detto di non aver dato direttive particolari ai suoi calciatori, sa che i suoi ragazzi sono tutti dei grandi professionisti e non hanno sgarrato in questi giorni di festa. Insomma tutti sanno che il Natale va celebrato ma il campionato è alle porte, dunque nessuno può esagerare a tavola. Alcuni giocatori dell'Inter hanno festeggiato assieme, è stato così per Lautaro Martinez e Mauro Icardi, che nella giornata del 25 con la famiglia al completo ha fatto gli auguri a tutti i suoi tifosi sui social network.

Gli auguri di Icardi e Wanda su Instagram

Davvero molto bella la foto che ha postato sul proprio profilo Instagram Mauro Icardi, un bel ritratto di famiglia. Nell'immagine si vedono, sotto l'albero, il capitano dell'Inter, la moglie-agente, che recentemente ha parlato tanto di mercato, e cinque bambini. Due (Francesca e Isabella) sono figli di Icardi e Wanda, mentre gli altri tre sono figli di Wanda Nara e Maxi Lopez, uno di loro indossava la maglia dell'Inter, presumibilmente la numero 9. Una pioggia di like e di commenti a quella foto, con tantissimi auguri ricambiati.

La vigilia di Icardi con Lautaro Martinez

Spalletti non ha mai schierato contemporaneamente dal primo minuto Mauro Icardi e Lautaro Martinez, il giovane attaccante di Bahia Blanca per il tecnico toscano è l'alternativa del ‘Capitano' e per questo ha avuto ben poche chance. I due centravanti dell'Inter hanno uno splendido rapporto d'amicizia e hanno trascorso la vigilia assieme. Le stories pubblicate su Instagram da Wanda Nara hanno fatto scoprire a tutti che Lautaro e Icardi si frequentano anche fuori dal campo, con loro c'erano anche Agustina, la giunonica compagna di Lautaro Martinez, e Lisandro Lopez, difensore argentino che nella passata stagione ha fatto parte della rosa da gennaio a maggio. Dopo il brindisi i due attaccanti si sono diverti anche con il karaoke.