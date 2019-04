Fischi, applausi e poi ancora fischi ma non rivolti all'indirizzo di Mauro Icardi bensì a quella fetta di San Siro che è più intransigente nei confronti dell'attaccante. L'episodio è successo sabato sera in occasione della gara di campionato contro la Roma: inizialmente tenuto in panchina, l'attaccante argentino è subentrato quando i nerazzurri avevano bisogno di avere maggiore profondità per schiacciare i giallorossi.

Al suo ingresso in campo lo stadio s'è diviso: da un lato la Curva Nord che non gli ha fatto sconti riservandogli insulti, dall'altro il resto dello stadio che ha espresso il proprio dissenso nei confronti degli ultras. Alla luce di quanto accaduto, a 24 ore di distanza, è arrivato il comunicato della parte più calda della tifoseria nerazzurra. Due i concetti essenziali: "Chi ci fischia è un gobbo mancato". L'altro, invece, fa riferimento a quell'etica dei valori che il calciatore (ma il riferimento non è solo a Maurito) ha violato. "Il valore di una squadra non si misura con le vittorie a tutti i costi ma con i valori che sa rispettare".

Icardi piccolo uomo nel comunicato della Nord interista