Matthijs De Ligt è il Golden Boy 2018

E' dunque il gioiellino dell'Ajax Matthijs de Ligt il Golden Boy 2018. Il premio istituito da Tuttosport e assegnato dalla giuria internazionale formata da 35 giornalisti delle più prestigiose testate europee in rappresentanza di 20 nazioni è dunque finito nella bacheca del nazionale olandese classe 1999, oggetto dei desideri di calciomercato di Juventus e Barcellona. Una conferma delle doti di un ragazzo che sembra avere un carisma e temperamento da veterano, oltre a qualità tecnico-tattiche da predestinato. Battuta la concorrenza di Alexander-Arnold finito al secondo posto con 75 voti di distacco dal primo.

De Ligt è il successore di Mbappé

De Ligt dunque è il successore di Kylian Mbappé che ha vinto la scorsa edizione. Il talento del Psg, campione del mondo con la Francia e vincitore del premio Kopa oltre che quarto classificato in occasione della classifica del Pallone d'Oro, cede lo scettro del Golden Boy Award, al difensore dell'Ajax, con il quale potrebbe rendersi in futuro sui campi europei di splendidi duelli.

Quanto vale De Ligt, obiettivo di calciomercato della Juventus

Un premio che conferisce ulteriore appeal al profilo internazionale del giovane Matthijs De Ligt. Un ragazzo che già da tempo è finito nel mirino di calciomercato della Juventus che ha individuato in lui, un potenziale top player del futuro. Tra il dire e il fare bisogna però fare i conti con le richieste dell'Ajax e con la concorrenza del Barcellona. Al momento la sua quotazione di calciomercato è di circa 50 milioni di euro. Una cifra a dir poco importante, con i bianconeri che sperano di poter giovare degli ottimi rapporti con il procuratore del ragazzo, Mino Raiola.

De Ligt, e la gioia di aver vinto un premio assegnato in passato a fenomeni come Leo Messi

Per ora De Ligt pensa solo al presente con l'Ajax e in oranje, anche se ai microfoni di Tuttosport ha esternato la gioia per il premio conquistato: "Sono molto felice e anche molto orgoglioso di aver conquistato questo trofeo. Soprattutto se guardo i giocatori che l’hanno vinto in precedenza. Quasi incredibile che io mi aggiunga a una lista con nomi come Pogba, Mbappé, Messi e Van der Vaart. Grande! Naturalmente ho controllato la lista degli ex vincitori. La so quasi a memoria… E a essere onesti, la apprezzo molto. Ci sono solo nomi molto grandi nell’elenco, ma se devo nominarne uno, Messi è l'uomo per me. Tutti lo conoscono e sanno quel lo che ha fatto nel e per il calcio. Mi piace davvero tanto come giocatore. Quindi, sono molto orgoglioso di aver vinto lo stesso trofeo che lui ha sollevato prima di me, tredici anni fa, quando io di anni ne avevo solo sei. Sono molto compiaciuto di essere il primo difensore a conquistare questo premio. E ben sapendo che finora avevano vinto solo attaccanti e centrocampisti, mi dà una sensazione ancora più speciale. In generale nelle fotografie compaiono più spesso attaccanti e centrocampisti: questo significa davvero molto per me che occupo un altro ruolo"