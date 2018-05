Non è la prima volta che Marco Materazzi fa discutere. L'ultima provocazione del difensore campione del mondo arriva dai social e in particolare dal suo profilo Instagram. Matrix ha celebrato alla sua maniera l'anniversario dello storico triplete dell'Inter, riservando una stoccata ai tifosi della Juventus. E' bastato un hashtag a Materazzi per fa infuriare il popolo bianconero che si è riversato sul suo profilo a suon di commenti.

in foto: Foto https://www.instagram.com/iomatrix23/

Materazzi festeggia il triplete dell'Inter su Instagram

Il 22 maggio del 2010, l'Inter grazie alla vittoria sul Bayern Monaco nella finale dello stadio Bernabeu alzò al cielo la Champions League centrando così un memorabile e storico triplete. Un successo rimasto nel cuore del popolo nerazzurro e motivo d'orgoglio per gli interisti e per Matrix che sul suo profilo Instagram ha celebrato la ricorrenza postando un'immagine dei tifosi dell'Inter con uno striscione in cui era stato immortalato il difensore con una maglia particolare

Materazzi e l'hashtag-sfottò ai tifosi della Juventus

Materazzi oltre a postare il messaggio: "22 MAY 2010 …WHAT A DAY #triplete #madrid", ha utilizzato anche un hashtag particolare che ha ripreso proprio la scritta esposta sulla maglietta, ovvero #rivoleteanchequesta. Un riferimento allo scudetto del 2006 assegnato d'ufficio all'Inter per i fatti di Calciopoli, e più volte rivendicato "sul campo" dai tifosi della Juventus che anche nei festeggiamenti dell'ultimo titolo hanno più volte citato i 36 titoli (che per la giustizia sportiva sono 34)

I tifosi bianconeri attaccano Materazzi

Come prevedibile il web si è subito diviso, e ovviamente le fazioni bianconere e nerazzurre si sono scatenate a suon di commenti sulla pagina ufficiale di Materazzi. Se i tifosi interisti hanno a più riprese confermato la stima per l'ex difensore, quelli della Juventus non hanno perdonato la provocazione riservando parole tutt'altro che positive all'autore della stessa. Un conflitto a suon di commenti destinato a durare a lungo