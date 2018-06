Si fa sempre un gran parlare di come il calcio sia cambiato e non segua più sentimenti e passioni di una volta ma spesso capita di imbatterci in episodi che regalano più di un sorriso: nella giornata di ieri Medhi Benatia con un gesto molto bello e tenero ha smosso le coscienze di tanti tifosi e appassionati quando, prima dell'amichevole di Ginevra vinta 2-1 contro la Slovacchia di Marek Hamsik, ha protetto dalla pioggia la bambina che l'ha accompagnato a centrocampo per gli inni delle due nazionali. Il difensore della Juventus ha usato il gagliardetto del Marocco per proteggerla mentre Yassine Bounou, il portiere della rappresentativa africana, ha provato a far scudo con la mano sul capo della bimba. Il loro gesto è diventato subito virale e ha trovato approvazione da più parti.

La gara è terminata con il risultato di 2-1 nel test amichevole contro la Slovacchia ed è successo tutto nel secondo tempo: la nazionale di Kozak è passata in vantaggio con la rete di Gregus al 59′ ma i nordafricani completano la rimonta nel giro di dieci minuti, tra 64′ e 74′, grazie alle reti di El Kaabi e Belhanda.

Il girone del Marocco

La nazionale africana si è conquistata un posto per i Mondiali in Russia proprio grazie ad un suo goal alla Costa d'Avorio e nel gruppo B se la vedrà con il Portogallo, la Spagna e l'Iran. Il primo incontro sarà a San Pietroburgo con l'Iran il 15 giugno, poi affronterà i campioni d'Europa in carica il 20 a Mosca e infine le Furie Rosse a Kaliningrad il 25.

I convocati del Marocco

Ecco la lista dei 23 diramata dal commissario tecnico Renard per i Mondiali 2018:

Portieri: El Kajoui Munir (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger);

Difensori: Nabil Dirar (Fenerbahçe), Marouane Da Costa (Basaksehir), Medhi Benatia (Juventus), Ghanem Saiss (Wolverhampton), Hamza Mendyl (Lille), Badr Benoun (Raja Casablanca), Hakimi Achraf (Real Madrid);

Centrocampisti: Sofiane Amrabat (Feyenoord), Youssef Bennasser (Caen), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke), Noureddine Amrabat (Leganes), Hakim Ziyach (Ajax), M'Bark Boussoufa (Al-Jazira);

Attaccanti: Ayoub El Kaabi (Renaissance de Berkane), Khalid Boutaib (Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St.Pauli), Mehdi Carcela (Standard Liegi), Youssef En-Nesyri (Malaga).