Il nostro viaggio all’interno dei vari vivai di Serie A continua allo scoperta dei tanti talenti che si stanno mettendo in mostra negli ultimi anni. Crescono infatti le speranze del calcio italiano per alcuni giovani a dir poco sorprendenti che lasciano sperare noi tutti per il futuro della Nazionale azzurra. E’ il caso di Andrea Marcucci, centrocampista classe 1999 che sta ben figurando nella Primavera della Roma allenata da Alberto De Rossi.

L’ennesimo profilo interessante del sempre roseo vivaio dei giallorossi che ogni sforna piccoli fenomeni come se nulla fosse. Marcucci è il classico centrocampista ordinato dai piedi buoni e con il vizio del gol. A qualcuno ricorda De Rossi, ad altri addirittura Verratti viste le proprie qualità tecniche palla al piede. Ma andiamo dunque a conoscere meglio le caratteristiche tecniche e la carriera fatta fino ad ora da Marcucci nel mondo del calcio in attesa del grande salto fra i grandi.

Il gol a ‘San Siro’ come un segno del destino.

La Roma c’ha creduto e anche tanto di portare a casa un trofeo così importante come la Supercoppa Primavera. A trionfare però sull’erba di ‘San Siro’ è stata l’Inter del tecnico Vecchi che ha saputo cogliere al meglio le occasioni e portarsi a casa la partita dopo un match a dir poco equilibrato.

Ecco, però non tutti i mali vengono per nuocere. Proprio nella decisiva sfida fra i neroazzurri e i giallorossi a brillare sul prato della ‘Scala del calcio’ è stato proprio Marcucci.

in foto: Il rendimento stagionale attuale (Transfermarkt)

Il classe 1999 della Roma è stato infatti capace di far strizzare gli occhi a tutti i presenti allo stadio ‘Meazza’ vista la sua enorme capacità di gestire qualunque pallone. Bravo anche a realizzare il gol del momentaneo 1-1 (partita finita 2-1 grazie ad una doppietta dell’interista Colidio) con una pennellata da fuori area degna di un campione. Da tenere a bada il carattere che l’ha visto finire anzitempo il match per l’espulsione nei tempi supplementari a causa di reiterate proteste.

Un baby De Rossi paragonato a Verratti.

Il classe ’99 ha fatto tutta la trafila delle giovanili della Roma sempre con la fascia da capitano al braccio e per molte stagioni è risultato il miglior giocatore del campionato in cui ha giocato. Un vero e proprio talento in regia, che ricorda Daniele De Rossi, anche se viene paragonato principalmente a Marco Verratti del Psg.

La Roma dunque si ritrova in casa l’ennesimo talento che ovviamente non è passato inosservato tra gli addetti ai lavori, tant’è che sono molti i club interessati al giovane romano. Per questo lo scorso marzo il club capitolino lo ha blindato con un rinnovo triennale.

Un regista con il vizio del gol.

Andrea è un destro naturale, dotato di una buona tecnica palla al piede, preferisce giocare il pallone ed essere il fulcro del gioco in mezzo al campo, ma essendo dotato di un ottimo tiro non disdegna di provare spesso la conclusione dalla distanza.

Sono arrivati così infatti molti dei suoi 12 gol realizzati nelle ultime due stagioni e mezzo, l’ultimo dei quali, inutile, realizzato nella finale di Supercoppa Primavera persa dai giallorossi ai supplementari contro l’Inter.

L’Italia nel cuore e, forse, nel destino.

Andrea Marcucci, per età, caratteristiche e personalità figura fra le speranze verdi del nostro bistrattato movimento calcistico su cui costruire solide fondamenta per il futuro.

E, al di là del suo esordio con la casacca della Roma, il contatto, quasi cutaneo con la maglia azzurra, non sembra mancargli col ragazzo già impegnato, nelle varie rappresentative, a difendere i colori della Nazionale.

in foto: La carriera in Nazionale (Transfermarkt)

Nella sua breve e giovane carriera, infatti, figurano già 45 partite fra Under 15, 17, 18 e 19 con 2 gol a referto, l’ultimo dei quali a metà dicembre contro la Finlandia, come biglietto da visita di un profilo che migliora, diventa vieppiù forte e si segnala, anche agli occhi di Guidi o Di Biagio, come una gemma, un gioiello prezioso da cogliere al momento giusto.

Valore di mercato attuale.

Il valore di mercato, almeno sponda Transfermarkt.it, non dà troppe soddisfazioni al ragazzo con una quotazione di 75mila euro tutt’altro che confacente alle qualità dimostrate, nelle 20 gare stagionali disputate, dal nativo di Roma. Con una identica valutazione anche da parte del portale PlayRatings,net.

in foto: Valore di mercato e profilo del talento della Roma (Transfermarkt)

Eppure, queste sistemiche cifre, evidentemente da aggiornare, non corrispondono alla forza del giocatore e nemmeno alla considerazione che ha la società capitolina di lui con lo staff tecnico giallorosso assolutamente non disposto, eccetto a cifre folli, a privarsi del prossimo De Rossi, della prossima colonna/bandiera a chilometri zero.