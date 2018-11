Se ce l'hai dalla tua parte lo ami, altrimenti lo odi. Marco Materazzi è uno di quei calciatori che tante tifoserie italiane hanno preso di mira nei suoi anni all'Inter ma con la maglia della Nazionale Italiana è stato uno degli eroi di Berlino nella Coppa del Mondo 2006. L'ex difensore nerazzurro è stato intervistato da SportWeek e ha svelato il perché della sua maglia numero 23 per tutti gli anni di Serie A:

Avevo 22 anni, giocavo nel Perugia e in ritiro passavo quasi tutto il tempo libero a vedere in tv le gare NBA: le trasmettevano al pomeriggio, in differita. Michael Jordan era fantastico, faceva cose fantastiche. Così decisi di avere il 23 sulla maglia.