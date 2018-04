"Fino alla fine". Claudio Marchisio si aggrappa al celebre slogan dei tifosi della Juventus dopo la pesantissima sconfitta interna contro il Napoli. Un ko che ha riaperto la corsa scudetto che regalerà al calcio italiano 4 giornate al cardiopalma. Nonostante il vantaggio risicato e un calendario che sembra sulla carta favorire la squadra di Sarri, anche il "principino" bianconero non ha dubbi sul fatto che tutto dipenda ancora dalla Juventus.

Marchisio e il post sui social dopo Juve-Napoli

Claudio Marchisio, non convocato da Allegri a causa di una sindrome influenzale, è stato il primo calciatore della Juventus ad intervenire sui social dopo la sfida contro il Napoli. A notte inoltrata quello che è uno dei senatori dello spogliatoio della Vecchia Signora ha voluto dare una sferzata a tutto l'ambiente con un messaggio perentorio. In linea con le dichiarazioni dei protagonisti della gara ai microfoni della stampa, Marchisio sui suoi profili social ha postato una foto della squadra scesa in campo contro gli azzurri, accompagnata da queste parole: "Noi non siamo quelli che vivono a testa bassa, noi siamo la Juventus. Tutti insieme Fino alla Fine non è solo uno slogan ma il nostro modo di vivere. La verità è che il finale lo decidiamo ancora noi…dimostriamolo Juventus".

La reazione dei tifosi della Juventus al post di Marchisio

Come accaduto poche ore dopo anche in occasione del classico post social di Massimiliano Allegri, anche in questo caso gli utenti del social network e in particolare i tifosi bianconeri si sono divisi. Tra i commenti in tanti hanno chiesto silenzio, e un minor uso dei social network ai giocatori della Juve soprattutto dopo una prova deludente come quella fornita nella gara contro il Napoli. Altri invece hanno chiesto a Marchisio e ai giocatori di "guardarsi" negli occhi e ritrovare quel feeling che sembra essersi smarrito nelle ultime giornate e in particolare dal post Real Madrid.

Marchisio, la corsa scudetto e Allegri

Su Instagram inoltre, il calciatore tra gli hashtag ha inserito anche le 4 partite che aspettano la Juventus, ovvero quelle contro Inter, Bologna, Roma e Verona. 4 battaglie da vincere per la squadra di Allegri con il "principino" che ha chiamato a raccolta i tifosi. Molti tra questi hanno anche sottolineato i rapporti tutt'altro che idilliaci tra il centrocampista e il tecnico che spesso e volentieri in stagione lo ha relegato in panchina. Adesso però in casa Juventus non è il momento delle polemiche, ma quello di cercare di rialzare la testa come spiegato proprio dall'esperto calciatore classe 1986