E' sfumato nella notte il grande sogno di Diego Armando Maradona. L'ex stella della Nazionale argentina e del Napoli, e attuale allenatore della formazione messicana dei Dorados de Sinaloa, ha infatti perso la finale di ritorno del playoff promozione contro l'Atletico San Luis: capace di portare il match ai supplementari, vincere e centrare la promozione dopo aver perso l'andata 1 a 0 ed essere andato sotto anche in questa partita.

Il 4 a 2 rimediato in trasferta dalla squadra di Maradona, è dunque servito agli avversari per annullare il gol preso all'andata e centrare l'accesso alla Primera División messicana. Un duro colpo da digerire per Diego, che ha dovuto seguire tutto l'incontro in tribuna perché squalificato dopo l'espulsione rimediata nella prima partita. Attraverso il suo walkie-talkie ha infatti cercato di dare le indicazioni giuste al suo secondo Luis Islas, prima di lasciare l'impianto tra gli insulti e gli sfottò dei tifosi avversari.

L'accoglienza ricevuta in Messico

Dopo aver preso la squadra quando era al tredicesimo posto e averla portata fino ad un passo da una clamorosa pronozione, Maradona è dunque finito su tutte le prime pagine dei giornali messicani anche e soprattutto per ciò che è accaduto nel post partita. Dentro e fuori dallo stadio, dal quale è uscito scortato dalla polizia, il tecnico argentino è stato fatto oggetto di cori e insulti dai tifosi dell'Atletico San Luis: un affronto che non è piaciuto a Diego, che ha reagito a parole e tentato di colpire un tifoso con una manata: il tutto mentre veniva portato via trattenuto a fatica da alcune persone di fianco a lui.

La reazione isterica dell'ex Pibe de Oro, che ha già in passato dato in escandenza scatenando incredibili risse, sta ovviamente facendo discutere in tutto il mondo: specialmente in Messico, dove Diego era stato accolto dalla stampa in maniera poco elegante. "Maradona è una semplice figurina, buona a vendere biglietti e gettare fumo negli occhi, ma senza la minima idea di cosa fare", sentenziò con un editoriale dai toni forti l'Universal: popolare quotidiano nazionale. Un benvenuto che ha di certo reso più difficile il lavoro di Maradona e creato forte tensione intorno alla sua figura.