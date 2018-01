Il botta e risposta a distanza tra Diego Armando Maradona e José Luis Chilavert catalizza l'attenzione dei media sudamericani. Questa volta tocca all'ex Pibe de Oro ‘sparare la sua bordata'. Ricordate la frase sulla palla sporca di fango che avrebbe stoppato di petto anche indossando uno smoking bianco? Ecco, ‘el diez' ha fatto più o meno la stessa con quella che l'ex portiere del Paraguay gli ha tirato dalla distanza. "Ho vinto molte finali, 4 volte migliore del mondo e senza droghe. Saluti". Era stata questa la risposta piccata e ‘politicamente scorretta' dell'ex estremo difensore a un tifoso che su Twitter lo aveva provocato scrivendogli "in confronto a Maradona non hai vinto nulla".

Quando l'ex fuoriclasse argentino ha saputo dell'accaduto e più ancora di quella ‘svirgolata' prima ha preso bene la mira poi ha lasciato che la sua lingua calciasse in direzione del portiere. La risposta è stata abbastanza dura ma nessuno avrebbe pensato che Maradona potesse essere indulgente nei confronti dell'avversario. Un tempo avrebbero fatto a gara a chi tirava la punizione di potente, oggi che il fisico e l'età lasciano sentire il segno del tempo il duello si concentra fuori dal campo.

Quanto alla dipendenza da droga e a tutti i problemi che l'ex Pibe ha avuto, Maradona ha conservato la stoccata finale all'avversario. Una punizione magica battuta alla sua maniera.

Per me la droga non solo non mi ha aiutato, ma mi ha tolto anni di carriera – ha aggiunto -. Oggi sono 14 anni che non ne assumo, posso parlarne. Non so se Chilavert può discutere dei suoi problemi allo stesso modo.