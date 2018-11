Una conferma per il ct ad interim Lionel Scaloni sulla panchina dell'Argentina? Una prospettiva che fa sorridere Diego Armando Maradona. El Pibe che in Messico si sta ben disimpegnando alla guida dei Dorados, squadra che lotta per la promozione, ha parlato del futuro della nazionale Albiceleste. La grande gloria ed ex numero 10 del Napoli non ha usato, come sempre, giri di parole per commentare una possibile permanenza del giovane Scaloni nelle vesti di commissario tecnico dell'Argentina.

Scaloni, possibile conferma alla guida della nazionale dell'Argentina

Dopo la vittoria sul Messico targata Icardi e Dybala, finalmente in gol con la loro nazionale, in Argentina si è parlato di una possibile conferma del "traghettatore" Scaloni sulla panchina dell'Argentina. L'ex centrocampista di Lazio e Atalanta, ha ottenuto buoni risultati dopo il flop ai Mondiali dell'Albiceleste targato Sampaoli, conquistando anche la fiducia dei giocatori che si sono espressi positivamente sulla sua gestione.

Diego Armando Maradona scherza sul futuro di Scaloni da ct dell'Argentina

Cosa pensa di questa prospettiva Diego Armando Maradona? Dieguito che in passato ha vestito i panni del selezionatore boccia senza appelli la possibilità di una conferma per Scaloni con una battuta: "Ho giocato con il "Tata" Martino nel Newell's Old Boys, devo dire che è una gran persona. Si parla di lui come possibile commissario tecnico del Messico e io penso che noi argentini abbiamo il ragazzo Lionel Scaloni, che non ha certo colpa per essere lì dove l'hanno messo, ma il problema è che si è convinto di essere un allenatore che e pensi di andare al Mondiale. Ci può andare, sì, al Mondiale, ma a quello di moto, non a quello di calcio".

La bocciatura di Scaloni

Maradona ha poi rincarato la dose, con tanto di paragoni con altri ct: "Non è facile allenare il Messico, Martino avrà un compito difficile se la trattativa andrà a buon fine, però in Argentina siamo messi così male che non abbiamo imparato a galleggiare avendo gente come Gustavo Alfaro, Marcelo Gallardo, Guillermo e vari altri. In Argentina ci sono un sacco di bravi allenatori e sulla panchina ci hanno messo Scaloni. Noi argentini viviamo in un mondo al contrario".