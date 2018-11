Si è lasciato andare ad una risata liberatoria dopo il gol di Politano. Roberto Mancini ha festeggiato così la rete dell'attaccante dell'Inter che in pieno recupero ha deciso la sfida amichevole tra l'Italia e gli Stati Uniti. Gli azzurri hanno dominato la partita collezionando occasioni in serie. Alla fine però ci ha pensato proprio il calciatore mandato in campo in extremis dal ct a risolvere la gara. Un risultato e una prestazione che non possono che soddisfare Roberto Mancini.

Roberto Mancini e le dichiarazioni su Italia-Stati Uniti

Il ct ha commentato la prova dei suoi ragazzi in Italia-Usa ai microfoni di Rai Sport. Roberto Mancini sorridente è partito proprio dal finale, e dal gol vittoria realizzato da Politano: "Cosa ho pensato prima del gol? Che avremmo pareggiato 0-0. Il calcio è così, non c'è niente da fare. Abbiamo avuto tantissime occasioni. L'importante che sia stata una bella partita. Dispiaceva però soprattutto per i giocatori e per tutti gli italiani che sono qua. Dovevamo far gol prima".

Mancini soddisfatto delle prestazioni di Sensi, Kean e Grifo

E le buone indicazioni per l'Italia sono arrivate proprio dai tanti volti nuovi. Le sperimentazioni di Roberto Mancini dunque hanno prodotto i risultati sperati. Da Sensi, a Kean e Grifo, ottime indicazioni per il ct che ha elogiato tutto il gruppo: "I tanti cambi? Era la prima volta che giocavano insieme. Non potevo pensare che facessero nel secondo tempo quanto fatto nel primo. Sono contento anche dei giocatori che sono partiti dall'inizio come Sensi. Hanno fatto bene anche Kean e Grifo così come De Sciglio e Acerbi".

Gli obiettivi dell'Italia

In conclusione una battuta sul rendimento degli azzurri, e sugli obiettivi della Nazionale nel 2019. Roberto Mancini è fiducioso e ambizioso: "Siamo in linea con le aspettative forse un po' più avanti. La squadra sta giocando bene e questo è importante. Iniziano le qualificazioni e lì dobbiamo cercare di fare tutte vittorie. Qualche pareggio lo abbiamo fatto, due sconfitte contro i campioni del Mondo e d'Europa le abbiamo fatte. Ora si deve vincere".