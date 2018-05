E' senza dubbio l'uomo del giorno e i titoli sono tutti quanti per lui. Dopo l'esperienza in Russia, Roberto Mancini è infatti tornato in Italia entrando dalla porta principale: quella di Coverciano. Sarà infatti il 53enne allenatore di Jesi a prendere il posto sulla panchina italiana e a cercare di ricostruire la credibilità azzurra, dopo l'apocalisse del Mondiale mancato. Nella sua prima conferenza stampa da ct, l'ex mister dello Zenit San Pietroburgo ha trattenuto la stento la commozione.

"Diventare ct è motivo d'orgoglio e la massima aspirazione per ogni allenatore – ha dichiarato davanti alla stampa – Poi ci sono momenti in una carriera in cui si prendono delle decisioni: sono tanti anni che alleno, questo era il momento giusto, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, per fare qualcosa per la Nazionale".

La notte di passione a Torino

In attesa di vederlo all'opera il prossimo 28 maggio nell’amichevole contro l’Arabia Saudita, il nuovo ct è stato tirato in ballo da una sua vecchia conoscenza. Ospite di Rai Radio 1, nel programma "Un Giorno da Pecora", l'attrice italiana Lory Del Santo ha infatti rivelato di aver conosciuto molto bene il nuovo commissario tecnico azzurro: "Ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c'era anche Vialli – ha rivelato la showgirl veronese – Ero stata invitata ad una festa e non sapevo come tornare a Milano. Lui mi invitò a fermarmi a Torino".

Secondo il racconto fornito da Lory Del Santo, dopo quell'incontro ci fu anche un piccante fuori programma: "E' stata una delle notti più super dolci della mia vita – ha continuato la Del Santo – Siamo stati appiccicati tutta la notte, abbiamo dormito "a cucchiaio". Quando ci si mette nella stessa posizione, uno appicciato all'altro. E' stata indimenticabile. Lui è veramente dolce. Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo".