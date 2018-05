La scelta definitiva di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale è stata lunga ma alla fine è arrivata a conclusione con un accordo più che discreto per tutti. Lui rinuncia ai molti soldi dello Zenit ma avvera una sorta di sogno, dopo aver allenato e vinto in grandi squadre in Europa – e non essere più in cima ai desideri dei top team – arriva in Nazionale dalla porta principale, quella porta che da calciatore molti allenatori gli hanno chiuso in faccia.

La Figc si porta a casa una figura sicuramente internazionale e spendibile con gli sponsor più che allarmati dopo la debacle mondiale, che soprattutto segna una chiara rottura rispetto a Ventura. Mancini è un allenatore che può mettere su una squadra buona per gli Europei 2020, ‘girovaghi' ma in cui l'Italia vuole essere molto presente (la partita iniziale si giocherà a Roma e in Italia ci sarà un girone iniziale ed un quarto di finale).

Presupponendo che la vera prima scelta di tutti era Ancelotti, su Mancini non si può che sospendere il giudizio, cercando nelle prime uscite solo di intuire come potrebbe essere il suo ciclo perché il ‘marchio' si vedrà molto più avanti. Questa sospensione di giudizio non è frutto di poco coraggio analitico ma perché del Mancini allenatore si possono serenamente evidenziare elementi molto positivi per l’attuale situazione azzurra ed altri invece che è giusto temere.

Partendo dai dubbi, il primo enorme guaio è che le squadre di Mancini si sono sempre imperniate su atleti di prorompente fisicità, soprattutto a centrocampo, forse l’elemento principale che manca alla nostra Nazionale attuale. Se andiamo a rivedere le squadre del passato ci fa molta paura pensare che all’Inter dei successi c’era gente come Stankovic e Vieira, al Manchetser City campione d’Inghilterra tutto girava intorno a Yaya Touré e Milner, o semplicemente pensare che nell’estate del suo ritorno all’Inter Mancini chiese e ottenne Kondogbia e Felipe Melo. Nessun nostro centrocampista ad oggi ha una fisicità pari a tutti questi calciatori.

Il secondo problema è sempre una questione di risorse a disposizione e riguarda gli esterni. Giocatori di fascia capaci di essere totali e addirittura di fare regia entrando in mezzo al campo, come i suoi Zanetti, Maxwell, Kolarov e la stessa idea che aveva di Santon, purtroppo naufragata, non ci sono. Abbiamo corridori, marcatori, discreti uomini di gamba e anche bravi nel cross ma il laterale competente in mezzo al campo non c’è. L’unica speranza è Emerson Palmieri ma dobbiamo testarne l’efficacia su grandi palcoscenici.

Terzo dubbio è la gestione della vecchia guardia. Mancini non è un allenatore che smussa, ma uno che provoca per avere reazioni. Un atteggiamento del genere è perfetto per chi è in fase di costruzione, ma per chi è già un determinato calciatore che effetto può avere? Chiellini, Bonucci, Florenzi, Verratti, Insigne devono costruire un rapporto di piena fiducia con Mancini e farlo vedendosi per cinque giorni al mese.

Ho voluto esprimere subito i dubbi per poi parlare con serenità delle speranze che invece un commissario tecnico come Mancini può far avverare.